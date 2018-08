Monica Anghel a slăbit 30 de kg şi poartă mărimea S la haine! Care este secretul siluetei ei

Monica Anghel s-a luptat ani de zile cu kilogramele in plus, insa acum a reusit sa slabeasca, motiv pentru care se mandreste cu o silueta de invidiat si, mai mult de atat, cu marimea S la haine.

Monica Anghel reuseste acum sa fie o aparitie de invidiat, iar de curand, in cadrul unui interviu, a dezvaluit cum a reusit sa slabeasca nu mai putin de 30 de kilograme.



„Am slabit 30 kg. Sunt monitorizata saptamanal de un nutritionist, kinetoterapeut, fizioterapeut si psiholog. Imi fac analizele din 3 in 3 luni. Ultima data mi-a iesit ureea mare la analize si atunci medicul nutritionist mi-a spus sa reduc consumul de carne. Mi-a zis sa tin doua zile de post pe saptamana. Am avut o mare vointa si iata ca se poate”, a afirmat Monica Anghel, pentru Click.