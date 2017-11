Monarhist, atac fără precedent: Guvernul PSD dorește să aloce o sumă imensă familiei DUDA

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, au depus, marţi, o iniţiativă legislativă pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, care prevede recunoaşterea acesteia ca persoană juridică de drept privat. În replică, scriitorul Cristian Bădiliţă, unul dintre cei mai vocali exponenţi ai mişcării monarhiste româneşti, lansează un atac fără precedent la adresa Casei Regale. "Mihai I n-a catadiscit să-și recupere tronul; și-a recuperat averea", a scris acesta pe contul său de Facebook, care a precizat că nu admite ca "o familie privată (PRIVATĂ), familia Radu Duda, să fie plătită din banii publici"

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa legislativă urmăreşte recunoaşterea personalităţii juridice pentru Casa Regală a României.

De asemenea, se urmăreşte recunoaşterea poziţiei de Şef al Casei Regale a României, ca poziţie onorifică, asimilată protocolar cu aceea a unui fost şef de stat, între atribuţiile căruia se află adoptarea Statutului Casei Regale a României, instituirea unui serviciu administrativ al Casei Regale a României, strict în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale publice, care să fie finanţat de la bugetul de stat, în limita alocării bugetare şi atribuirea în folosinţă gratuită (cu păstrarea dreptului de proprietate publică al statului) a Palatului Elisabeta, ca sediu al Casei Regale a României.

Finanţare de la bugetul de stat

„Finanţarea cheltuielilor de funcţionare curentă ale Casei Regale a României se asigură de la bugetul de stat, în limita aprobată anual prin Hotărâre a Guvernului”, potrivit textului normativ.Potrivit unui comunicat al Senatului, aceste prevederi vor asigura cadrul pentru o implicare şi mai intensă a Casei Regale în cadrul societăţii româneşti.

„Este nevoie, mai mult decât oricând, de o instituţie deasupra politicii partinice, în care românii să vadă un reper de echilibru şi continuitate”, se arată într-un comunicat de presă al Senatului.

Cei doi preşedinţi ai Camerelor Parlamentului susţin că iniţiativa legislativă este o recunoaştere pentru modul în care Regele Mihai şi-a făcut datoria faţă de ţară.

„Suntem alături de Majestatea sa, Regele Mihai care se confruntă cu probleme grave de sănătate şi considerăm că această propunere legislativă reflectă recunoaşterea modului exemplar în care Majestatea Sa şi-a făcut datoria faţă de România şi, totodată, va încadra într-un mod predictibil şi constituţional continuitatea unei instituţii simbol a statului român”, se arată în documentul citat.

Monarhist: Ce merite speciale are familia (privată) Radu Duda

Scriitorul Cristian Bădiliţă, unul dintre cei mai vocali exponenţi ai mişcării monarhiste româneşti, a comentat decizia pe contul său de Facebook

"Guvernul PSD nu are bani pentru cultură, pentru educație, pentru sănătate și infrastructură, însă dorește să aloce o suma anuală imensă familiei Radu Duda. Ce merite speciale are familia (privată) Radu Duda pentru a beneficia de Palatul Elisabeta, de un personal PLĂTIT DE NOI, de pază și protecție, precum și de venituri lunare importante? A condus familia Radu Duda România? A creat familia Radu Duda opere nemuritoare pentru poporul român? Conform acestei logici orice locuitor al României merită palat, pază, secretari, mașină gratuite. Chiar nu există loc decît pentru nesimțire și absurd în această tzara? Eu am publicat 60 de cărți utile românilor. Și nu-mi da nimeni (nici nu pretind) palat, indemnizație,echipaj de pază și protecție, mașină. Radu Duda e mai important pentru români decît Paul Goma, Simbolul României Demne, care trăiește de 27 de ani în sărăcie și uitare? Sînt cel mai fanatic și consecvent monarhist: pentru legitimitate istorică și pentru binele României. Doresc că MÎINE principesa Margareta să devină Regina Regatului României. Dar nu admit că o familie privată (PRIVATĂ), familia Radu Duda, să fie plătită din banii publici. Mihai I n-a catadiscit să-și recupere tronul; și-a recuperat averea. Estimată la 860 MILIOANE dolari. Și tot nu le ajunge? PSD-ul și Alde vor plăti scump toate porcăriile din acest an", a scrie acesta pe contul său de Facebook.