“Momentul în care a devenit campioană!” Cum a reacționat Halep după ce a câștigat Roland Garros

În ultimul set, Halep a jucat formidabil și s-a impus cu 6-1. Stephens a trimis în fileu, și-a aruncat racheta, iar lacrimile de bucurie și-au făcut imediat apariția: Halep tocmai câștiga la Paris primul Grand Slam al carierei.

Cu această performanță, Simona Halep devine prima jucătoare română care câștigă un turneu de Grand Slam, după Viriginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

Vezi mai jos imaginile unice de la finalul meciului și cum a reacționat Halep după ce a bătut-o pe Stephens:

It takes a village.@Simona_Halep climbs up to thank her team.#RG18 pic.twitter.com/HuR0w5e6Tt