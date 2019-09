Momente tensionate în curtea familiei Luizei Melencu

Momente tensionate și scene șocante în curtea familiei Luizei Melencu.

Procurori și jandarmi au venit să o ridice pe femeie, pentru că aceasta a refuzat să se prezinte, de bună voie, pentru recoltarea de noi probe biologice, în vederea analizelor ADN.

Jandarmii i-au explicat femeii că trebuie să meargă cu ei. Mama Luizei a leșinat, iar bunicul acesteia fetei a sunat la 112.

După ce și-a revenit, jandarmii încearcă din nou să îi explice că trebuie să îi insoțească, însă femeia plânge în continuare și refuză.

După ce mamei Luizei i s-a făcut rău, o ambulanță a ajuns, după aproape 30 de minute, la casa familiei fetei dispărute, fiind vorba de o mașină care a venit de la Craiova. Este vorba de o ambulanță tip B, cu un asistent medical, iar Monica Melencu este acum în salvare, pentru acordarea primului ajutor.

Femeia i-a transmis asistentei medicale că nu vrea să meargă la spital. Urmează ca persoanlul medical să decidă dacă mama Luizei va fi sau nu transportată la spital.

Precizările făcute de Poliția Română

Inspectoratul General al Poliţiei Române reacţionează oficial la situaţia de la casa familiei Melencu, unde poliţişti şi jandarmi încearcă să pună în executare un mandat de aducere emis pe numele mamei Luizei, una dintre fetele pe care le-ar fi ucis Gheorghe Dincă în Caracal.

"Mandatul de aducere pe care il pun in executare colegii de la Dolj este eliberat de Tribunalul Bucuresti, Sectia I Penala. Politistii si jandarmii actioneaza in baza articolului 266 Cod Procedură Penală", transmite IGPR.

Art. 266 CPP, Executarea mandatului de aducere:

"(1) Mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de ordine publică. Persoana căreia i se încredinţează executarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis şi îi solicită să o însoţească. În cazul în care persoana indicată în mandat refuză să însoţească persoana care execută mandatul sau încearcă să fugă, aceasta va fi adusă prin constrângere.

(2) În vederea executării mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţa de judecată, organele prevăzute la alin. (1) pot pătrunde în locuinţa sau sediul oricărei persoane, în care există indicii că se află cel căutat, în cazul în care acesta refuză să coopereze, împiedică executarea mandatului sau pentru orice alt motiv temeinic justificat şi proporţional cu scopul urmărit.

(3) Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea mandatului constată aceasta într-un proces-verbal, care se înaintează de îndată organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată."

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, susţine, într-o intervenţie telefonică la o televiziune de știri că nu poate comenta ce se întâmplă, pentru că ar fi fost ameninţat de procurorii DIICOT.

"Sunt șocat și eu. Eu nu pot să fac nimic, pentru m-au amenințat procurorii că îmi fac dosar penal. M-au chemat și m-au amenințat 5 procurori. Eu nu pot să-mi exprim nicio părere. Nu am ce să fac. Am vorbit la telefon cu un polițist. A refuzat să se prezinte. A spus că nu stă de vorba cu mine. A refuzat să spună dacă are mandat. Procurorii mi-au pus în vedere că dacă nu-mi desfășor activitatea în sensul în care doresc ei, mă vor acuza de obstrucționarea justiției. Noi, avocații, suntem nenoriciti, băgați sub preş de procurori de genul acesta. Parchetul General ar trebui să ia măsuri urgențe", a declarat Tonel Pop.

Procurorii DIICOT au decis joi s-o amendeze pe mama Luizei pentru că nu s-a prezentat la București. Aceasta a fost citată întrucât a refuzat recoltarea de noi probe biologice.

Mama Luizei Melencu a afirmat că nu va da noi probe ADN deoarece bănuiește că se încearcă închiderea cazului Luizei. Femeia este de părere că anchetatorii vor să „planteze” noile probe în oasele găsite la lizieră, pentru a declara cazul Luizei închis.

DIICOT anunțase miercuri că specialiștii FBI au nevoie de noi probe ADN pentru a stabili cui aparțin rămășițele din pădurea Caracal despre care Dincă susține că ar aparține Luizei.

Avocatul Tonel Pop a ajuns la DIICOT, dar acesta nu a fost lăsat să intre. El spune că, în pofida faptului că avea vizita programată între orele 10 și 11, reprezentanții Direcției evită întâlnirea, spunând că au ședințe.

Tonel Pop spune că citația cu care au venit polițiștii acasă la familia Melencu este falsă, pentru că sunt invitați în calitate de martori, nu în cea de parte vătămată. Avocatul acuză autoritățile că au venit doar cu o citație, nu cu o ordonanță de aducere, care este calea legală pentru prelevarea de noi probe ADN.

Pentru că nu are suma necesară, avocatul a spus că ar vrea să organizeze un teledon pentru a face rost de sumă.

"Citația este doar o invitație. Pentru a ridica probe biologice trebuie să ai ordonanță în acest sens. Polițiștii mi-au spus că revin, și au venit cu o citație falsă, in care eram invitați în calitate de martor. Ori noi suntem parte vătătmată. Toate aceste acte pot fi atacate, dar nu putem pentru că nu le fac publice", a spus Pop.

Avocatul familiei Melencu spune că oamenii sunt speriați, mai ales că au tot apărut știri în mass-media despre soldați americani de la baza Deveselu care ar fi profitat de minore.

Mama Luizei Melencu refuză să se prezinte în fața autorităților și se teme că aceștia vor să închidă ancheta în cazul fetei sale. Pentru că riscă o amendă de 5.000 de lei, bani pe care nu îi are, avocatul Tonel Pop spune că va organiza un teledon și alte donații pentru a ajuta familia.

Femeia a primit miercuri citaţie la DIICOT pentru prelevarea de noi probe ADN, declarând că ar putea fi emis un mandat de aducere în caz de neprezentare.

Potrivit femeii, pe citaţie scrie şi că poate fi amendată dacă nu se prezintă sau dacă pleacă de la DIICOT fără permisiune sau fără un motiv întemeiat.

„Nu ne-au explicat nimic. Mâine (joi - n.r.) va veni şi domnul avocat la audieri, la Bucureşti”, a spus mama Luizei, conform mediafax.ro.

Întrebată ce dezicie a luat în privinţa probelor noi, mama Luizei Melencu a spus că deocamdată nu a semnat nimic şi nu este de acord să le dea. „Până vom ajunge la Bucureşti să vedem despre ce este vorba. Pentru moment, decizia e finală: nu dau şi nu semnez”, a completat aceasta.

"Asta a fost decizia mea din prima zi de când au venit. Ieri am anunțat că nu mergem, nu mai am încredere, asta e decizia mea. Eu nu am încredere nici în FBI.

Lângă noi este Deveselu (n.r - baza militară de la Deveselu, acolo unde există și militari din SUA. În 2012, în Caracal a existat un dosar de trafic de carne vie, în care victimele se presupune că erau abuzate și de militari americani de la Deveselu). Pur și simplu nu mai am încredere. Pentru moment acel mandat nu l-am primit nici eu. Domnul Tonel Pop a fost să ia acel mandat, când ni se va da, o să luăm o decizie. Eu nu mai am încredere în statul român, sunt șase luni de zile de când nu am primit un răspuns. Uitați-vă câte măgării se fac", a declarat Monica Melencu

Anchetatorii au cerut sprijinul FBI pentru expertizarea rămășițelor umane găsite în liziera de lângă Caracal, despre care Dincă susține că ar fi ale Luizei.

„Prin ordonanța din data de 20.09.2019, procurorii DIICOT – STRUCTURA CENTRALĂ au dispus efectuarea unei cereri de asistență judiciară în materie penală cu autoritățile judiciare din Statele Unite ale Americii, respectiv Biroul Federal de Investigații (F.B.I.), având drept obiect efectuarea unei expertize genetice prin care să se stabilească profilul genetic (ADN mitocondrial și cromozomial) al victimei majore, analiza genetică de tip mitocondrial neputând fi efectuată pe teritoriul României de către niciun laborator autorizat, la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” efectuându-se doar analiza genetică de tip cromozomial.

În acest sens, au fost puse la dispoziția Biroului Federal de Investigații, fragmentele osoase ce urmează a fi supuse analizei.

Prin aceeași comisie rogatorie, s-a solicitat asistența specialiștilor din cadrul F.B.I. în vederea stabilirii profilului psihologic/comportamental al inculpatului DINCĂ GHEORGHE.

Precizăm faptul că, în cauză nu există date sau indicii care să conducă la ipoteza implicării în vreun fel a vreunui cetățean american în activitățile ce formează obiectul dosarului de urmărire penală, iar efectuarea unei comisii rogatorii cu Statele Unite ale Americii este motivată exclusiv de înalta specializare a F.B.I. în materia analizelor și expertizelor în cauze de acest gen.

Precizăm faptul că activitățile procedurale ce privesc partea civilă MELENCU MONICA GEORGETA se află în conexitate cu activitățile anterior menționate.

Partea civilă, numita MELENCU MONICA GEORGETA, a fost citată pentru data de 26.09.2019, în vederea punerii în executare a autorizării emise la data de 23.09.2019 de către Tribunalul București”, se arată într-un comunicat DIICOT.