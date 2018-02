Momente emotionante, la mormântul Mădălinei Manole. Artiştii au venit să îi aducă un omagiu

Mădălina Manole

Octavian Ursulescu, Nico, Aurelian Temişan, Anca Turcaşiu şi mulţi alţi artişti au venit, sâmbătă, în Ploieşti, la mormântul Mădălinei Manole din Cimitirul Bolovani, au aprins lumânări şi au adus un omagiu „fetei cu părul de foc”. La Biserica Sfânta Treime din oraş a avut loc o slujbă de pomenire.

Primul artist care a ajuns sâmbătă dimineaţa, la Cimitirul Bolovani, din Ploieşti, a fost Nico. Aceasta a ajuns la mormântul Mădălinei Manole şi a aprins o candela. Nico a declarat presei că nu a cunoscut-o prea bine pe Mădălina dar spune că „fata cu părul de foc” era prefecţionistă.

“Un moment încărcat, un moment cu emoţii, pentru că ştim prin ce a trecut. Sunt şapte ani. Îmi pare rău de cele întâmplate. Privim frumos înapoi, îi cântăm piesele cu mare drag. Dar păcat că omul este atât de frumos şi vorbeşti cu atâta nobleţe şi atât de frumos atunci când nu mai este. Eu nu am cunoscut-o prea bine, dar am văzut că era tipicară, perfecţionistă şi tot timpul avea părul aranjat, chiar avea părul de foc”, a declarat Nico.

La rândul său, Aurelian Temişan, întrebat de ce artiştii au venit acum la mormântul Mădălinei Manole, a declarat că s-a organizat acest eveniment pentru că anul trecut s-au împlinit şapte ani de la moartea artistei.

“Noi avem încărcătura noastră de artişti şi de colegi de scenă, cu sute de spectacole împreună. Din fericire, am cântat în foarte multe spectacole cu ea şi mă bucur să am asemenea amintiri. O tipă foarte veselă, pozitivă şi tot timpul dornică să dea o mână de ajutor cuiva care are nevoie. Aşa era şi Laura Stoica. Exact la fel, pe aceeaşi tipologie. Oameni simpli şi cu dăruire. S-au făcut şapte ani şi era cazul să facem un astfel de eveniment. Ar trebui făcut mai des”, a spus Temişan.

Octavian Ursulescu spune că este pentru prima data la mormântul artistei.

“Vin pentru prima oară la mormântul Mădălinei pentru că mi-a fost foarte greu să o fac. Mă leagă atâtea amintiri, probabil cele mai multe turnee din viaţa mea, cele mai multe spectacole le-am făcut cu Mădălina Manole. Mădălina a debutat într-un spectacol al meu. Regretarul compozitor Şerban Georgescu mi-a propus, eram colegi la radio: “Am o fată foarte talentată şi ştiu că ai un spectacol la Polivalentă. Vreau să o testez”, mi-a spus. Mădălina a cântat atunci, la Polivalentă cu noul nume de Mădălina, ea a activitat cu prenumele Magda Manole, într-un duet folkist. A avut un succes colosal şi din clipa aceea totul a fost istorie”, a spus Ursulescu.

Mădălina Manole a fost găsită fără suflare, în 14 iulie 2010, în locuinţa sa, ulterior stabilindu-se că artista a băut furadan, o substanţă extrem de toxică.