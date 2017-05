Momente dramatice după explozia din Manchester. Primele imagini de la fața locului

Martorii au afirmat inițial că au auzit o bubuitură puternică, iar în rețelele sociale de pe internet au fost postate imagini cu spectatori fugind de la concert.

Forțele de ordine au izolat zona și au întrerupt traficul feroviar spre gara Victoria din Manchester, aflată în apropiere.

Me and a friend trying to exit Manchester Arena while the staff were telling everyone to keep calm and not run #scary #arianagrande pic.twitter.com/r9GFZpOe4D