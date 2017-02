Moment UNIC, la 10.000 de metri altitudine. Surpriza unei stewardese românce: iubitul ei...

Romantism deasupra Iranului! O româncă angajată la compania aeriană Emirates, a avut parte de o surpriză imensă! În timp ce avea grijă ca pasagerilor din cursa Lisabona (Portugalia) – Dubai (Emiratele Arabe Unite) să nu le lipsească nimic, Anamaria s-a trezit cerută de nevastă. Lucian, iubitul ei, i-a oferit inelul la 10.000 de metri înălţime.

Dragostea ne face să plutim! O dovedeşte din plin povestea de iubire dintre doi tineri români. Stabilită în Dubai, tânăra e angajată ca stewardesă la compania aeriană Emirates. Lucian este un român care locuia, până nu demult, în Manchester (Marea Britanie). El a cunoscut-o pe Anamaria în oraşul britanic, când ea se afla într-o pauză dintre două zboruri, şi s-a îndrăgostit nebuneşte de ea. Miile de kilometri dintre ei nu l-au împiedicat pe tânăr să spere că fata va fi a lui pe vecie.



Au urmat trei luni de relaţie, dintre care numai câteva săptămâni petrecute unul alături de celălalt. Pe 31 ianuarie, Anamaria a avut un zbor de la Lisabona spre Dubai, cursă în care s-a îmbarcat şi Lucian, hotărât să se mute în Dubai, la iubita lui. Stewardesa nu ştia că zborul urma să fie cel mai important din viaţa ei. „Eu am simţit că ea e aleasa, suflet pereche văzut din prima clipă“, mărturiseşte Lucian. După găsirea inelului, a urmat partea cea mai grea.

Compania aeriană Emirates are o politică foarte strictă. Lucian se temea că dorinţa sa de a o cere de soţie pe Anamaria, care se afla în timpul programului, nu va fi acceptată de către pilot şi de echipaj.



„Am avut nişte reţineri că voi fi dat de gol, întrucât văzusem că mulţi dintre colegii ei îmi zâmbeau şi îmi făceau cu ochiul. Când unul din membrii echipajului mi-a dat OK-ul şi mi-a spus că în 30 de minute o pot face, am început să tremur ca varga, parcă aveam Parkinson“, povesteşte Lucian. De altfel, tânărul a fost foarte impresionat: colegele iubitei lui s-au bucurat de parcă ar fi fost nunta lor.



Pentru Anamaria, momentul a fost special. „A vorbit cu colegii şi a aranjat totul. Nu am ştiut nimic. A fost extraordinar, chiar căpitanul a făcut anunţul. Tot avionul a aplaudat, au fost 270 de persoane pe cursa aceea. Am zis «Da» tare, cât am putut eu“, zâmbeşte Anamaria.



Secvenţele emoţionante s-au petrecut la peste 10.000 de metri altitudine, deasupra Iranului. Cei doi îşi consumă acum iubirea în Dubai şi se pregătesc de nuntă, pe care doresc să o organizeze în România.



