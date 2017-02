Moise Guran, semnal de alarmă după adoptarea Ordonanței: "Să nu tragem toate cartușele odată!"

Jurnalistul Moise Guran a scris pe pagina sa de Facebook că urmează 10 zile de proteste pașnice și că cel mai eficient mijloc de atac ar fi o grevă judecătorească, care să ducă la declararea conflictului intre puterile statului si sesizarea Curtii Constitutionale.

"Ce facem acum? Ordonanța are un articol care prevede că modificarea Abuzului in Servciu intra in vigoare in 10 zile de la aparitia in monitorul oficial. Nu ma intrebati cum a aterizat acel articol acolo... Poate cineva si-a dat seama cat de prost e ministrul Justitiei. Avem in fata 10 zile de proteste. Pasnice! ...

Aud de câteva zile și am auzit și în seara asta în piață, îndemnuri la grevă generală sau la grevă fiscală. Pot fi solutii. Inca nu suntem acolo insa si propun sa nu tragem toate cartusele odata.

Mie mi se pare ca ar fi muuult mai eficienta acum o grevă judecătorească. E ilegala, stiu, dar punem mana de la mana, si platim si amenzi pentru judecători, daca e cazul.

Pentru declararea conflictului intre puterile statului si sesizarea Curtii Constitutionale, o grevă a magistratilor ar fi, zic eu, cel mai bun pas următor", a scris Moise Guran.