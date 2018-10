Modificări ale sânilor care pot semnala prezenţa cancerului

Cancerul de san (neoplasmul mamar) este cel mai frecvent tip de cancer in randul femeilor la nivel mondial, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Anual, peste un milion de cazuri noi sunt diagnosticate in lume, iar peste 520.000 femei mor din cauza acestei boli, ceea ce inseamna ca, undeva in lume, la fiecare minut o femeie moare din cauza cancerului de san.



Cancerul mamar depistat in stadii incipiente (stadiile 1 si 2) are mari sanse de vindecare, mai exact in proportie de 95%.



Principalele semne si simptome ale cancerului mamar:



• Aparitia unor dureri difuze in partea superioara a spatelui, mai exact intre omoplati. Mai mult, anumite tumori canceroase care se dezvolta in tesutul mamar pot cauza dureri la nivelul coastelor, dar si al coloanei vertebrale.



• Apare senzatia de mancarime la nivelul sanilor. Altfel spus, in zilele ce preced menstruatia este posibil ca femeia sa resimta dureri la nivelul sanilor, dureri urmate de senzatia de mancarime. De asemenea, pielea din jurul sanului poate avea aspect de coaja de portocala.



