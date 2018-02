Mobilizare prin SMS la PSD Prahova pentru un protest la DNA Ploiești. Conducerea centrală neagă

Primarii PSD din Prahova au primit un SMS de la consilierul județean Rareș Enescu în care li se cereau câte cinci persoane pe strada Cantacuzino, unde își are sediul DNA Ploiești, observatorulph.ro. Mesajul era transmis ca fiind din partea deputatului PSD, Laura Moagher, cea care a fost nominalizată de organzația PSD Prahova pentru șefia Ministerului Afacerilor Interne după căderea Guvernului Tudose, mai precizează sursa citată.

Contactată de observatorulph.ro, Laura Moagher, susține că nu a fost inițiatoarea unui astfel de demers. ”Am fost surprinsă când am primit mesaje de la mai mulți primari cum că răspund pozitiv apelului meu. Acel SMS a fost dat de consilierul județean Rareș Enescu, la inițiativa lui. Nu am știut de acest demers. Este adevărat că în sediul PSD Prahova am spus că m-aș duce să protestez, dar nu ca parlamentar, ci ca persoannă fizică. Repet, nu am organizat nicio astfel de acțiune pe linie politică”.

Procurorii DNA Ploiești sunt acuzați de Vlad și Andreea Cosma, respectiv Sebastian Ghiță că le-au fabricat dosare. Cei trei au depus deja plângeri penale împotriva unor procurori precum Lucian Onea sau Mircea Negulescu pe care îi acuză de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreapt, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

Codrin Ștefănescu a declarat la Realitatea TV că PSD Prahova nu este autorul convocării. ”Am vorbit cu doamna Laura Moagher, nu s-a trimis acest mesaj de mobilizare din partea ei. Ea fiind șefă cu organizarea, când trimite un mesaj trimite de pe telefonul ei mobil, nu apare număr necunoscut”.

”Că doamna Moagher, pe persoană fizică, dorește să meargă la DNA să protesteze, e treaba ei, e o acțiune individuală, dar nu a fost o acțiune politică în județ. Primarii nu au primit un mesaj de la doamna deputat pentru că ea nu a trimis acest mesaj”, a spus Ștefănescu.