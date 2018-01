Mobilizare la MAI, după CODUL GALBEN emis de meteorologi. Măsuri anunțate de Fifor

Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a afirmat marţi seară, după o vizită la MAI, că a dorit să se asigure că există toate mijloacele necesare pentru intervenţie, în cazul în care va fi nevoie, având în vedere codul galben emis de meteorologi.

„Am făcut o analiză în Centrul Naţional de Comandă, cu colegii de acolo. Mi-au prezentat modul de funcţionare, am analizat foarte atent şi situaţia pentru perioada următoare. (...) Este un cod galben în vigoare până mâine seară şi am dorit să mă asigur că există toate mijloacele necesare pentru intervenţie, în cazul în care este nevoie de lucrul acesta. Şi, desigur, am discutat cu doamna ministru şi despre probleme care ţin de organizarea ministerului", a declarat Fifor, la plecarea de la sediul MAI.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis marţi seară AGERPRES, prim-ministrul interimar Fifor a participat la şedinţa Centrului Naţional de Conducere Integrată, care funcţionează în cadrul MAI, pentru a verifica măsurile luate în scopul gestionării efectelor fenomenelor meteorologice pentru cele 23 de judeţe aflate sub atenţionare de cod galben.

Fifor a solicitat ca, în această seară, în toate judeţele vizate de fenomene meteo severe, să se asigure permanenţa la nivelul centrelor de coordonare şi conducere a intervenţiei.

"Am subliniat că este esenţial ca Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile din subordine, să informeze permanent cetăţenii cu privire la evoluţiile vremii, pentru a preveni potenţiale pericole", a spus Mihai Fifor, citat în comunicat.

Guvernul precizează că MAI a transmis marţi, în jurul orei 12,00, o radiogramă către Instituţiile Prefectului din judeţele aflate sub atenţionare pentru a se asigura că autorităţile locale sunt pregătite să gestioneze această situaţie.

"Toate structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătite să intervină în sprijinul populaţiei. Astfel, sunt mobilizaţi, la nivel naţional peste 5.000 de pompieri, 9.500 de poliţişti, 400 de jandarmi montani", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, activităţile din teren se monitorizează prin Centrul Naţional de Conducere Integrată, care funcţionează la nivelul MAI şi unde, în funcţie de situaţie, sunt chemaţi şi reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă: Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii.