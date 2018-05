Moarte suspectă a unui copil de 3 ani, după ce ar fi mâncat shaorma. Primele rezultate ale probelor

Un copil de 3 ani și jumătate a decedat la spitalul Matei Balș din Capitală, după ce a ajuns în stare gravă. Micuțul a mâncat shaorma cu părinții la un local cunoscut din sectorul 6. UPDATE: Potrivit DSVSA, primele rezultate din probele alimentare prelevate sunt negative.

Primele rezultate ale probelor prelevate din produsele alimentare sunt negative, în cazul copilului care a decedat după ce ar fi mâncat dintr-o shaorma la un fast-food din Bucureşti, iar în urma controlului la unitatea respectivă nu s-au găsit deficienţe atât de grave care să conducă la o situaţie de genul acesta, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES directorul DSVSA Bucureşti, Ovidiu Zvorişteanu.



"În data de 15 mai am fost notificaţi de personalul de la Matei Balş asupra situaţiei în care a decedat un copil de 3 ani şi jumătate, după ce ar fi mâncat dintr-o shaorma, care a intrat în şoc şi ulterior stop cardiorespirator, probabil în salvare. Noi am deplasat acolo un autolaborator al direcţiei şi personal tehnic sanitar veterinar, medici pentru prelevare de probe. În urma controlului la unitatea respectivă nu s-au găsit deficienţe atât de grave care să conducă la o situaţie de genul acesta, motiv pentru care s-au prelevat probe pentru examenul de laborator. Până acum pe alergeni nu a ieşit nimic pozitiv, nu au existat alergeni în produsele alimentare de origine animală sau non animală, respectiv legumele care se mai pun în shaorma", a precizat Zvorişteanu.



Acesta a menţionat că la începutul săptămânii viitoare vor ieşi toate buletinele de analiză, activitatea unităţii fiind suspendată până la finalizarea tuturor analizelor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Joi dimineaţă, copilul a fost de urgenţă la spitalul de boli infecţioase Colentina, dar, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru el şi au constatat decesul. Potrivit unor surse, copilul ar fi murit din cauza unei toxiinfecții alimentare.

Și părinții copilului sunt în stare gravă la spital și se pare că au orbit.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au confirmat faptul că s-a deschis un dosar penal, pentru elucidarea cauzelor care au dus la moartea fulgerătoare a copilului. "În cauză s-a dispus efectuarea autopsiei şi a unor expertize, pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului", au precizat magistrații, informează SpyNews.