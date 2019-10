PNL a depus moțiunea. Nu s-a citit azi, din lipsă de cvorum al celor două camere. "Este abuz!"

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat marți seară că moțiunea de cenzura nu o să se mai citească în plen, în această seară, pentru că ședința conducerii reunite a Camerei Deputaților și Senatului nu s-a putut desfășura. Raluca Turcan afirmă că este "un abuz şi infracţionalitate cu premeditare". Ciolacu a anunțat că se va organiza o nouă ședință mâine pentru a se stabili când se citește moțiunea.

Ciolacu a dat vina pe reprezentantii partidelor care sustin motiunea de cenzura ca nu au asigurat cvorumul de lucru. „Este o mascarada”, a zis Ciolacu despre motiune. El a adaugat ironic ca avea impresia ca liberalii vor sa scape cat pe repede tara de PSD-isti asa ca a asteptat seara sa urgenteze procedura, dar aliatii anti-Guvern nu au venit toti la BPR-uri. Se va organiza o noua sedinta maine pentru a se stabili cand se citeste Liderii Opoziţiei au criticat, marţi, convocarea Birourilor permanente imediat după depunerea moţiunii de cenzură şi intenţia ca plenul Parlamentului să se reunească la ora 19,00, liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, afirmând că este "un abuz şi infracţionalitate cu premeditare".



"Aici este abuz şi infracţionalitate cu premeditare pentru că, ştiind că Opoziţia intenţionează să depună moţiunea astăzi, parlamentarii şi conducerea PSD din Camera Deputaţilor a acţionat precum infractorii, cu premeditare, şi anume: au suspendat şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor în care trebuia să fie invalidat un mandat de parlamentar pentru un parlamentar care este condamnat definitiv şi are îngrădite drepturile electorale, implicit parlamentare. Au anticipat momentul depunerii moţiunii şi au pregătit acest Birou permanent reunit care să conducă la citirea unei moţiuni dincolo de programul de lucru al Parlamentului, care este afişat public. Aşa cum doi ani de zile Liviu Dragnea şi Florin Iordache au condus în stil infracţional Camera Deputaţilor şi, pe ansamblu, Parlamentul României, exact acelaşi comportament îl practică şi acum - BPR peste noapte, parlamentari ţinuţi noaptea să execute ordinele liderilor politici care pun mai presus interesul clienţilor, înaintea interesului public şi al cetăţenilor", a declarat Raluca Turcan.







Ea a spus că mesajul este că "moţiunea se dezbate, aşa cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani şi se votează într-o zi lucrătoare a Parlamentului, aviz amatorilor care vor să pună votul pe moţiune sâmbăta".



"Nu vom susţine o citire a moţiunii noaptea şi nici votarea unei moţiuni într-o zi care să le fie pe plac celor care au acaparat România", a subliniat Turcan.



Şi liderul deputaţilor USR, Stelian Ion, a spus că este absolut inacceptabilă convocarea în câteva minute a Birourilor permanente reunite.motiunea.

Membrii Opoziției spun că au ajuns la 237 de semnatari ai moțiunii, fiind optimiști în ceea ce privește căderea guvernului. Printre aceștia se numără doi parlamentari de la minorități, un independent și patru de la PSD. Raluca Turcan a declarat că PSD face presiuni puternice asupra semnatarilor să renunțe la decizie.

"Pentru toată aroganța și incompetența cu care ne-a obișnuit PSD în ultimii ani, un vot pentru demtituirea “răului” este necesară.

Am mai purtat negocieri directe cu multi alți parlamentari, pe lângă aceștia fiind mulți de acord ca Dăncilă să plece acasă. Știm că se exercită presiuni serioase asupra semnatarilor, iar Guvernul Dăncilă a scos toate resursele de la bătaie pentru a bloca moțiunea.

Din păcate, chiar dacă fostul lider al partidului este la răcoare, PSD perpetuează acealși comportament ca al lui Liviu Dragnea. Am depus moțiunea la ora 18 și vor ca citirea ei să aibă loc în această noapte, iar dezbaterea și votarea într-o zi de weekend.

Interesele României cer ca acest guvern să fie demis acum! Acum se văd politrucii și fariseii. Această guvernare a generat lipsă de încredere, este momentul ca interesul României să primeze, în detrimentul celui de partid", a declarat Raluca Turcan.

Stelian Ion, liderul deputaților USR, a spus că este inadmisibil ca Dăncilă să fie încă în funcția de premier. El a mai spus că s-au strâns 237 de semnături, deci moțiunea va trece mai mult ca sigur.

Daniel Constantin, reprezentant Pro România, a spus că partidul lui Ponta nu a fost interesat în mod special de textul moțiunii, ci mai degrabă de destituirea Vioricăi Dăncilă. "Nu am fost interesați de textul moțiuni, ci suntem mai interesați de demiterea guvernului. Am plecat din această coaliție în 2017, atunci când am tras un semnal de alarmă, dar degeaba", a declarat Constantin.