Moțiunea Cuc. Atac furibund al UDMR asupra ministrului Transporturilor

UDMR nu poate susţine un ministru al Transporturilor a cărui strategie variază în funcţie de anumite interese, a declarat luni deputatul Benedek Zacharie

"Grupul UDMR nu poate susţine un ministru al Transporturilor a cărui strategie variază în funcţie de anumite interese, dar va fi partenerul acelui ministru care promovează ca principii directoare următoarele: mobilitate, siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului, elemente ce susţin dezvoltarea durabilă. Grupul UDMR cere să susţineţi liberalizarea pieţei de transport public de călători, nu prorogaţi termene ca să prelungiţi monopolul unor cercuri de interese. Nu cedaţi la ameninţările sau şantajul transportatorilor. Aveţi tot timpul în vedere interesul celor care beneficiază de aceste servicii. Obligaţi angajaţii din teritoriu să îşi facă treaba. Puneţi la lucru pe cei care răspund de siguranţa circulaţiei pe drumurile publice sau renunţaţi la ei", a spus el, la dezbaterea moţiunii simple pe Transporturi.



Propunerea UDMR este de a căuta ''rădăcina problemei''. "De ce niciun ministru al Transporturilor nu ne-a putut arăta rezultate notabile la finalul mandatului său? Considerăm că pentru construcţia de autostrăzi, modernizarea reţelei de cale ferată şi a materialului rulant sau eficientizarea companiei de transport aerian şi alte probleme grave semnalate de această moţiune nu este suficientă o singură perioadă de guvernare", a arătat deputatul.







UDMR consideră că Ministerul Transporturilor, cu multiplele sale structuri subordonate sau aflate în coordonare, "este un uriaş mult prea greoi".



"Se împiedică la fiecare pas de capcane legislative şi procedurale, unele cauzate de legislaţie, altele de propria incompetenţă. Domnule ministru, restructuraţi ministerul! Găsiţi angajaţii care nu vor să muncească şi scăpaţi de ei! Găsiţi grupurile care vă împiedică şi desfiinţaţi-le, responsabilizaţi angajaţii, iar în structurile de conducere numiţi personal calificat. Eraţi conştient atunci când aţi preluat noul mandat de faptul că ministerul va fi sub asediul total, sub asediul opoziţiei, sub asediul constructorilor, sub asediul unor cercuri de interese, sub asediul presei şi faptul cel mai important în atenţia cetăţenilor. Deci aţi fost conştient că sunteţi într-o situaţie specială, iar în astfel de situaţii un lider puternic ia măsuri speciale. Luaţi-le, domnule ministru, fără să ţineţi cont de înţelegeri meschine", i-a transmis deputatul Benedek Zacharie.