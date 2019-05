MM Stoica și-a pierdut răbdarea: ”Doi ani ne-am bătut joc de titlu!”

FCSB a ratat din nou titlul în Liga 1, iar Mihai Stoica nu și-a mai menajat jucătorii. MM a fost dur după eșecul roș-albaștrilor și spune cum s-a ajuns ca FCSB să termine din nou sezonul pe locul 2.

„Doi ani la rând ne-am bătut joc de titlu și n-am avut nicio ocazie clară cu CFR! N-ai nicio scuză! Am pierdut puncte cu Chiajna, Călărași și Voluntari. Teja a fost profesionist 200%, dar eu am avut rezultate cu antrenori foarte diferiți. Imaginați-vă că Dan Petrescu nu are nimic în comun cu Laurențiu Reghecampf”, a spus Mihai Stoica, la Digi Sport.

MM a subliniat încă o dată că nu se va mai implica în problema antrenorului: „Mangia e un antrenor interesant, îmi place și Zenga, și Bergodi, dar Gigi vrea un tehnician român, mi-a spus asta clar. Trebuie un antrenor care să aibă mai multă putere și Gigi e dispus să-i ofere lui Edi asta. Ne trebuie un tehnician care să fie respectat în vestiar”, a mai afirmat oficialul de la FCSB, probabil cu trimitere la Teja și Dică. „Îmi văd de treabă și indiferent cine va fi antrenor, o să încerc să ajut cu experiența mea. I-am ajutat pe toți. Nici Dică nu poate să spună că nu l-am sprijinit. Nu am niciun fel de problemă cu Edi”.

Vezi pe realitateasportiva.net cum explică MM Stoica decizia de a nu mai sta pe bancă în timpul meciurilor.