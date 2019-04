”Mitralieră” se dezice de colegul demisionar din PSD: ”Venise din PDL, ce valori de stânga avea?”

Deputatul Cătălin Rădulescu zis ”Mitralieră” s-a supărat pe colegul care a demisionat din PSD deoarece era supărat pe el. ”Venise din PDL, ce valori de stânga să aibă”, spune Rădulescu despre Nicolae Georgescu, care și-a anunțat trecerea la ProRomânia, partidul lui Victor Ponta.

”Am decis să mă alătur unei echipe pe care o cunosc și în care mă regăsesc în ceea ce privește respectarea principiilor social-democrate adevărate. Sunt dezamăgit că în județul Argeș am ajuns ca valorile de stânga să fie reprezentate de un personaj precum Cătălin Rădulescu – ”Mitralieră””, a declarat luni deputatul PSD Nicolae Georgescu, care și-a anunțat trecerea la Pro-România.



În replică, Rădulescu se dezice de colegul demisionar.

”Acum o săptămână l-am luat cu mașina și am mers cu el la o întâlnire alectorală în Argeș și nu mi-a spus că ar avea vreo nemulțumire. Referitor la valorile de stânga ale lui, nu vreau să comentez. Colegul nostru a venit de la PDL, deci nu știu ce valori de stânga are. Am înțeles că valorile de stânga ale lui sunt despre stânga și securiști. Eu nu am avut nicio ceartă cu el, m-a luat prin surprindere declarația sa personală. Mie îmi pare rău că pleacă un coleg din PSD, nu-mi place starea asta conflictuală”, a declarat Rădulescu la Realitatea TV.

Rădulescu e convins că PSD își menține majoritatea. ”Nu avem o problemă cu votul. O să vedeți că suntem în regulă”, a spus el.

Totuși, situația se complică. Majoritatea în Camera Deputaţilor este de 165 de voturi, iar Victor Ponta negociază intens alte transferuri de la PSD, astfel încât Liviu Dragnea să nu mai poată strânge o majoritate nici măcar cu voturile minorităţilor. Din cei 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale, aproape jumătate votează de fiecare dată cu PSD. Ceilalţi sunt de partea Opoziţiei.

Ca Dragnea să piardă puterea la Cameră, mai e nevoie de o condiţie: UDMR să nu mai susţină coaliţia de guvernare.