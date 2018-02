Mită pentru Terceanu. Prima decizie luată de Cristi Borcea după ce a fost achitat

Cristi Borcea exulta dupa ce a fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul mitei pentru judecatoarea Geanina Terceanu.

Borcea a decis sa revina in fotbal imediat ce va fi liberat din inchisoare. El doreste sa se intoarca in actionariatul clubului Dinamo, alaturi de Nicolae Badea, cel care se afla intr-un litigiu cu Ionut Negoita, actualul patron al trupei din Stefan cel Mare.



"Am vorbit cu Borcea si mi-a zis asa: 'Te rog frumos sa le transmiti ca, imediat ce ies din puscarie, vin la Dinamo alaturi de Nicolae Badea si Negoita'", a dezvaluit Gigi Becali, la Digi Sport.



Momentan, Cristi Borcea mai are de asteptat pana cand va reveni in fotbal. El se afla incarcerat si executa o pedeapsa de 6 ani si 4 luni de inchisoare, incepand cu martie 2014.