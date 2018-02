"Mită pentru judecătoare". De ce Borcea a fost achitat, deşi judecătoarea a zis că i-a dat 10.000€

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au condamnat-o, marţi, pe fosta judecătoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de închisoare pentru luare de mită, aceasta fiind acuzată că ar fi luat în tranşe 220.000 de euro de la fraţii Becali şi Cristian Borcea pentru a-i achita în prima fază în dosarul Transferurilor.

Potrivit rechizitoriului, pentru a pronunţa această soluţie de achitare, Terceanu a primit, în intervalul aprilie 2009 - mai 2012, o sumă totală de 195.000 de euro.

"Din acest total, suma de 185.000 de euro a fost dată lui Terceanu de către inculpaţii Becali, iar suma de 10.000 de euro de către inculpatul Borcea. În cursul anului 2009, o parte din banii primiţi în modalitatea de mai sus, respectiv 56.000 de euro, au fost folosiţi de Terceanu la achiziţionarea unei locuinţe (al cărei preţ total a fost de 93.000 euro)", susţin procurorii.

Fostul impresar Ioan Becali a fost condamnat definitiv marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 7 ani şi 4 luni închisoare, iar fratele său Victor Becali a primit 5 ani şi 8 luni închisoare cu executare, în dosarul în care sunt acuzaţi că au mituit-o pe fosta judecătoare Geanina Terceanu.

În acelaşi dosar, Cristian Borcea, fost preşedinte executiv al clubului de fotbal Dinamo, a fost achitat. Iniţial, Borcea primise la Curtea de Apel Bucureşti o pedeapsă de 7 ani şi 10 luni închisoare. El se află în prezent la Penitenciarul Jilava, unde execută o condamnare de 6 ani şi 4 luni primită în dosarul transferurilor din fotbal.

"Când eram pe picior de plecare, Borcea mi-a spus că mi-a lăsat ceva în geantă, dar nu am fost curioasă și nu m-am uitat pe loc. Am deschis geanta acasă și am văzut un plic cu 10.000 de euro. Inițial am crezut că banii erau pentru că ne-am plăcut reciproc, dar a fost doar impresia mea", a spus Geanina Berceanu în timpul audierilor, la proces.

Un avocat a explicat, pentru gsp.ro, motivul pentru care Cristi Borcea a fost achitat în acest caz.

"Din moment ce Victor, Ioan Becali și judecătoarea au recunoscut fapta, condamnarea era clară în cazul lor. În privința lui Borcea, care nu a recunoscut că a dat mită și a fost achitat, înseamnă că instanța a apreciat că nu au fost dovezi care să-l incrimineze. De fapt, prin referirea la articolul 16.1 litera a din noul Cod de Procedură Penală, chiar asta rezultă, că fapta nu a avut loc", a susţinut avocatul.