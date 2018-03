Misterele piramidei din Piteşti! Ce lucruri BIZARE se întâmplă în monumentul de la marginea oraşului

O copie a piramidei lui Keops rugineşte, de ani buni, lângă Piteşti, fără ca cineva să ia vreo măsură pentru conservarea ei. A fost construită cu aprobarea lui Ceauşescu în anii ‘80, iar în interior s-au petrecut fenomene bizare.

Copia fidelă a piramidei lui Keops din Egipt a fost construită integral din oţel şi sticlă, dar geamurile nu au mai rezistat în totalitate trecerii vremii şi intemperiilor. Scopul ei declarat a fost cercetarea efectelor unor forţe bizare asupra creşterii plantelor şi, în final, manipularea genetică a acestora, în vederea folosirii în industria alimentară. Ce s-a petrecut însă în interiorul ei, până să cadă în paragină şi uitare, a întrecut însă orice aşteptare a cercetătorilor.

Piramidă din Piteşti, aşa cum este cunoscută de localnici, apare privitorului din fugă maşinii, pe autostrada A1. Nu se poate ajunge la ea decât de pe malul Argeşului, pe lângă staţia de epurare. Localnicii se feresc să stea prea mult în apropierea acesteia, din cauza unor poveşti auzite de la părinţi despre fenomene incredibile, la limita cunoaşterii şi poveşti incredibile petrecute acolo.

La momentul construcţiei, piramidă avea un nume pompos, “Laboratorul Naţional de Cercetare Fundamentală”, iar oamenii vorbeau în şoaptă că ar fi fost clădită de serviciile secrete sau de armata. Scopul iniţial al misterioasei piramide a fost, însă, mult mai practic: purificarea apei, pentru transformarea în apă potabilă, folosind o metodă inedită.

Şefa proeictului de cercetare era dr. Mărioara Godeanu, de la Institutul Central de Biologie, iar metodă folosită era filtrarea apelor reziduale, în interiorul piramidei, folosind nufărul de Nil că filtru de sedimente. Pe lângă apă purificată, din procedeu rezultă şi un mal, biomasă, care era folosită în agricultură că îngrăşământ. Însă nu numai nufărul de Nil avea efecte miaculoase asupra apei, ci chiar piramidă în sine, pentru că apă murdară era urcată în vârful acesteia, folosindu-se pompe, şi curgea către sol printr-un labirint de canale cu verdeaţă şi nuferi, iar în bazinele de la baza ajungea limpede precum cristalul, conform cancan.ro.

“Efectul de piramidă”

Forma uriaşului aparat de purificare nu era însă întâmplătoare, ci se urmarea că asupra apei să se aplice şi forţe nebănuite. Era vorba de aşa-zisul “efect de piramidă”, observat de cercetători atât în piramidele egiptene cât şi în obiectele care au aceeaşi formă. Un cercetător ceh brevetase chiar o metodă inedită de ascuţire a lamelor de ras folosite, prin simplă poziţionare a acestora sub o piramidă miniaturală. Mai mult, cercetătorii tulburărilor de somn observaseră că aplicarea unei piramide sub patul bolnavului transformă insomniile într-un somn profund şi liniştit. Oamenii de ştiinţă au constatat, după studiul unor asemenea fenomene, că există modificări ale continuumului spaţio-temporal sub influenţă formei acestui obiect.

Plante crescute peste noapte, oameni vindecaţi miraculos

Poate de aceea toate plantele care creşteau, sub lumina soarelui, în piramida de sticlă evoluau în mod miraculos, cu o viteză mult mai mare decât într-un mediu natural. Între timp, cercetătorii migrau cu studiul către zona farmaceutică. S-a studiat influenţarea fenomenului de cristalizare din soluţii suprasaturate, în sensul numărului de germeni şi a mărimii acestora, remarcîndu-se diferenţe semnificative în funcţie de zona din piramidă în care este plasat cristalizorul. S-a văzut cum creşte viteză de polimerizare a unor răşini epoxidice.

Oamanii au făcut chiar şi măsurători radiestezice, observându-se că spaţiul interior, deşi aparaent identic, era structurat într-un anume fel. Însă rezultele cercetărilor, zeci de fisete, şi-au pierdut urmă. Oamenii care lucrau la întreţinerea instalaţiilor susţin că au fost evacuate, într-o noapte, cu mai multe maşini negre. O serie de legende s-au dezvoltat pe marginea fenomenelor neobişnuite petrecute în piramidă, precum a unor paznici bolnavi care şi-au petrecut tură de noapte dormind în piramidă şi s-au trezit sănătoşi, sau a unor femei cărora medicii nu le dădeau nici o şansă să facă copii şi care sub efectul construcţiei de sticlă au devenit mame.

Numărul de aur trasează proporţia

Dar care ar putea fi cauză acestor efecte miraculoase? Cercetătorii fenomenelor paranormale susţin că vibraţiile existente în mediu sunt accentuate în interiorul pirtamidei, care funcţionează că o antena conectată la un amplificator. Vibraţia piramidei interacţionează cu componentele materiei, esenţele de flori sunt amplificate, cristalele cresc, apă pierde gustul de clor.

În interiorul piramidei s-au făcut numeroase experimente

Microcampurile organismelor vii sunt modificate de vibraţia piramidei. O posibilă explicaţie ar putea rezultă din proporţiile construcţiei, respectiv raportul dintre latura pătratului de baza şi înălţime. În cazul piramidei din Piteşti, acesta este 1,618, numărul de aur, proporţia care se găseşte, că o marca a Divinităţii, în toată lumea vie.