Mireasa a descoperit ceva șocant în dulapul logodnicului chiar înainte de nuntă. "Anulăm totul..."

O tânără de 27 de ani și-a fotografiat mâna cu inelul de logodnă și a publicat fotografia pe eBay alături de un mesaj înduioșător.

Situație bizară în Statele Unite, unde o mireasă a postat pe eBay un anunț de vânzare cel puțin neobișnuit. "Sunt iar singură, deși locuiesc în același apartament cu fostul logodnic. Am un inel pe deget cu o piatră de mărimea Gibraltarului și mă întreb de ce am refuzat până acum atâția bărbați", a scris femeia în mesajul devenit viral.

Tânăra de 27 de ani și-a scos la vânzare inelul de logodnă, după ce a aflat că iubitul ei este bisexual și își petrece mai mult timp cu prietenul Brad decât cu ea.

Femeia ar fi descoperit în garderoba logodnicului mai multe articole vestimentare de damă, printre care o pereche de dresuri albe și pantofi roz cu toc.

"Nu am aruncat cutia de la bijutier și chitanța, probabil că am simțit că voi ajunge în situația asta. ", a mai scris femeia potrivit The Daily Mail.

