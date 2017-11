Mircea Lucescu s-a dezlănţuit: dă în judecată un ziarist, după ce a primit acuze grave

Mircea Lucescu a izbucnit după ultima înfrângere cu naţionala Turciei, 2-3 în faţa Albaniei. Un jurnalist l-a acuzat că a folosit un fotbalist pentru că ar avea o înţelegere cu impresarul acestuia, iar "Il Luce" a ameninţat că va merge la tribunal.

Jucătorul care a dus la problemele dintre Lucescu şi presă este Erdal Alkan, fotbalistul lui Dordrecht, care nu a intrat niciun minut pe teren în duelul cu Albania, conform Mediafax.

"Dacă acesta are dovezi pentru a susţine aceasta acuzaţie... Am spus că vreau să văd la lucru fotbaliştii care au evoluat la U21. Pe Erol l-am văzut la Dordrecht, juca mijlocaş. L-am selecţionat.

Nu voi trece peste aceste acuzaţii, mergem la tribunal pentru ca ziaristul să ne spună de unde are aceste informaţii. Nu cunosc niciun impresar. Am un trecut, am un nume. Îl voi da în judecată pe ziarist şi voi cere clarificări. Am urmărit acest jucator, este tânăr şi foarte bun. Nu trec peste!", a spus Lucescu, pentru futbolarena.com.

"E o înfrângere ruşinoasă, care nu trebuie să rămână fără urmări", titrează jurnaliştii turci, care vor o revoluţie din temelii. Se discută despre oportunitatea venirii lui Fatih Terim ca preşedinte al Federaţiei şi numirea lui Senol Guneş ca selecţioner.