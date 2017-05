Mircea Geoană, după audirea din comisia de anchetă: ”Am încercat să mă detașez, să închid o rană”

Mircea Geoană a făcut mai multe dezvăluiri, în exclusivitate la Jocuri de Putere, după ce a fost audiat în comisia de anchetă privind alegerile din 2009. Acesta a declarat că audierea a fost una cumpătată, fără stidențe, deși s-a văzut o anumită preferință în intrebările unor parlamentari. Fostul candidat la alagerile prezeidențiale a spus că încearcă să se detașeze de experiența din 2009, dar și să închidă o rană.

Îmtrebat cum a decurs audierea din comisie, Mircea Geoană a spus:

”A fost o audiere asa cum se cuvine, o comisie asezata, cumpatata, fara stridente, cu intrebări normale. Se simțea o usoara preferinta, dar o comisie asezata. Mi s-a parut ca era o chestiune randuita si chiar cu ce se intamplă in aceste zile desi ne uitam catre 2009, de fapt ne uitam catre viitor pentru ca ce putem sa facem e sa avem anticorpi pentru ca situtia să nu se mai repete. Romania are o traditie scurta si precara de democratie autentica”.

Pe de altă parte, acesta a mai spus că încearcă să se detașeze de experiența din 2009, fiind și o chestiune terapeutică:

”M-am dus cu inima deschisa, am incercat sa inchid o rana cred ca un om ar fi innebunit să fi știut ca ai castigat si in mod necinstit altcineva ocupa fotoliul de la Cotroceni. Am incercat sa ma detasez, este o chestiune terapeutica, igiena democratica si chiar daca aceasta comisie nu are atributiuni de natura juridica consecintele juridice pot sa derive. Încerc sa ma uit fara pasiune la acele momente, a existat o incercare coordonata de a folosi puterile statului în mod nelegitim o manieră de exercitare a puterii care nu s-a manifestat exclusiv la alegeri”, a mai completat Geoană.