Mircea Drăghici se retrage din cursa pentru Dezvoltare

După ce Lia Olguța Vasilescu s-a retras din cursa pentru Ministerul Dezvoltării, a venit și rândul lui Mircea Drăghici, care era propus la Transporturi, să facă un pas în spate! Asta după ce Klaus Iohannis nu a dat un răspuns în ce privește numirea acestuia.

"Am luat decizia de a-mi retrage candidatura pentru funcția de Ministru al Transporturilor. Cred cu tărie că lucrurile importante se fac nu doar cu viziune, muncă și perseverență, dar și cu sacrificii. Am fost dintotdeauna și voi rămâne un om de echipă și vreau să mulțumesc tuturor colegilor din CEx pentru încredere și susținere. Îmi doresc un Minister al Transporturilor performant, cu mari proiecte deblocate, cu un plan de investiții și cu o strategie coerentă și sustenabilă și pentru acest deziderat voi continua să îmi pun la dispoziția colegilor sprijinul și experiența, indiferent de poziția sau funcția în care mă aflu. Cred că e responsabilitatea întregii clase politice să nu uite că se află în slujba românilor și a țării, unde nicio miză personală nu își are locul", este mesajul lui Mircea Drăghici.

Decizia lui Mircea Drăghici vine la doar câteva zile după anunțul similar al Olguței Vasilescu, cea care a anunțat de asemenea că își retrage candidatura după refuzuri repetate ale președintelui Klaus Iohannis de a-i numi în funcțiile de miniștri ai Transporturilor respectiv ai Dezvoltării Regionale.