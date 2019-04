Mircea Drăghici se apără pe Facebook. "O splendoare de autodenunț", îl acuză un jurnalist

Mircea Drăghici a contestat ordonanța procurorilor

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, anunţă pe Facebook că a atacat la procurorul ierarhic superior de la DNA ordonanţa prin care s-a dipus începerea urmăririi penale.

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici a fost pus sub acuzare de DNA, marţi, în dosarul în care procurorii anticorupție investighează modul în care PSD a folosit subvențiile de la buget acordate prin Autoritatea Electorală Permanentă.

"Am atacat deja ordonanța din 1 aprilie 2019 prin care mi-a fost atribuită calitatea de suspect, sub aspectul lipsei de temeinicie și legalitate. În zilele următoare, probabil, procurorul-șef de secție din cadrul DNA va soluționa plângerea și va constata că, întâi de toate, DNA nu are competență în efectuarea urmăririi penale. Atunci când e vorba de un partid politic, primul lucru pe care ar trebui să îl facă organul de urmărire penală este să citească statutul partidului și legea finanțării partidelor politice", a scris Mircea Drăghici pe Facebook.

"În această țară, deocamdată, nu poate stabili un procuror, fie el și de la DNA, în ce condiții un partid închiriază un imobil, la ce preț și pentru ce termen!", a scris într-un mesaj anterior Mircea Drăghici.

Mircea Drăghici este acuzat că și-a însușit 380.000 de euro din subvențiile PSD, pe care i-ar fi folosit pentru închirierea unui imobil.

Jurnalistul Liviu Avram taxează declarațiile bizare ale lui Mircea Drăghici de la ieșirea de la DNA:

"Splendoare de autodenunț. Mircea Drăghici, trezorierul PSD, la ieșirea de la DNA: „Să fii pus sub acuzare că nu ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlament mi se pare exagerat".

Adică:

A. Au modificat legea finanțării partidelor în așa fel încât să poată fura din subvenții fără să poată fi prinși.

B. Legea a ieșit în așa fel încât au putut fi prinși.

Asta înseamnă să fii, în același timp, și hoț, și prost", a scris Liviu Avram pe Facebook.

Au reacționat și oficialii USR după anunțul DNA privind urmărirea penală a trezorierului PSD:

"Mircea Drăghici, trezorierul PSD și șeful de campanie pentru alegerile europarlamentare, este urmărit penal de DNA pentru că și-ar fi însușit 380.000 de euro din banii primiți de la bugetul de stat ca subvenție pentru PSD.

Drăghici este același personaj pe care PSD a vrut să-l pună șef la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), instituția care dirijează fondurile către partide, asta după ce Dragnea a vrut să-l facă ministrul Transporturilor. Dacă nu a reușit, l-a lăsat să se ocupe de campania pentru europarlamentare, prilej numai bun pentru a învârti sume mari de bani de la buget.

Furtul din bani publici e în ADN-ul PSD", scrie USR pe Facebook.