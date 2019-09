Mircea Diaconu a strâns semnăturile pentru candidatură. Cu ce se laudă ProRomânia

Mircea Diaconu

Mircea Diaconu a strâns semnăturile necesare candidaturii la alegerile prezidențiale. 248.676 dintre acestea provin de la susținătorii ProRomânia

Victor Ponta a făcut precizarea că 248.676 de semnături pentru susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu se află la sediile partidului său, urmând a se adăuga și altele, strânse de ALDE și de alții.

”In aceasta dimineata la sediile ProRomania s-au strans deja 248.676 semnaturi pentru sustinerea candidatului Mircea Diaconu in Alegerile Prezidentiale / la acestea se vor adauga semnaturile din aceasta saptamana - plus cele cele stranse de cei de la ALDE si de alti sustinatori apolitici ai candidatului.

Multumesc colegilor mei din ProRomania pentru actiunea facuta in sprijinul unui candidat independent /

Sunt convins ca Mircea Diaconu ar putea fi un competitor puternic al lui Klaus Iohannis in turul al doilea al Alegerilor Prezidentiale/ daca insa sabotajul si aranjamentele gastii aflate in jurul Vioricai Dancila si ale unora de la Antena 3 ( care pana de curand il laudau pe MD si acum au fost “intorsi” de Sistem impotriva lui) vor continua o sa ne trezim in 11 Noiembrie ca trebuie sa alegem intre Klaus Iohannis si Dan Barna - sper ca atunci electoratul de stanga sa nu ii uite si nici sa nu ii ierte pe tradatorii si blatistii vinovati!, a scris Victor Ponta pe Facebook.