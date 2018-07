Ce reacție a avut Mircea Badea despre Oreste

Foto: Libertatea

Mircea Badea a fost întrebat despre situația în care se află Oreste Teodorescu, referitor la "scandalul drogurilor".

Mircea Badea și Oreste au fost prieteni apropiați, au făcut emisiuni împreună ani de zile, dar acum sunt dușmani și se atacă reciproc.

Totuși, întrebat ce părere are despre situația lui Oreste, Mircea Badea a refuzat să comenteze. "Doamne ferește! Nu vorbesc despre acest subiect niciodată. Nu vorbesc. Nu vorbesc absolut nimic!", a declarat Mircea Badea pentru Libertatea.

Pe 12 iulie, Oreste Teodorescu a declarat, la Realitatea TV, privind informaţia că ar fi fost audiat ca martor într-un dosar de trafic de doguri, că nu a fost citat de DIICOT.

Oreste Teodorescu a spus că a aflat de la un coleg din presă că i s-ar fi realizat o percheziţie la domiciu şi că are informaţii de la DIICOT că este parte într-un dosar legat de trafic de droguri.

"Am sunat la DIICOT, mi s-a confirmat că sunt în calitate de martor, dar eu fiind la Sf. Gheorghe, în Deltă, nu am primit nicio citaţie. Am să mă duc luni să văd despre ce este vorba. Mie mi se pare amuzant pentru că am mai trecut o dată prin asta.

În 2003, când Adrian Năstase era un fel de Liviu Dragnea astăzi, era foarte puţini jurnalişti care îl smotoceau bine, cu anduranţă şi cu curaj, pe marele zeu în viaţă, Adrian Năstase.

Mi s-a mai întâmplat o dată chestia asta, am fost convocat la Parchet invocându-se că am întreţinut raporturi sexuale cu minore din Republica Moldova şi cumva că aş fi locotenetul lui Nuţu Cămătaru, a afirmat Oreste Teodorescu, pe 12 iulie, la Realitatea TV.