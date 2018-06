Mircea Badea către protestatari: ”Bai, javrelor naziste...”

Mircea Badea

Mircea Badea a izbucnit la adresa protestatarilor, după incidentele petrecute miercuri la Parlament și în Piața Victoriei.

Mircea Badea i-a criticat pe protestatarii care îi ignoră pe cei ”care împing bătrâni din spate”, dar se plâng că trăiesc în Rusia lui Putin sau Turcia lui Erdogan.

Badea a făcut referire cel mai probabil la incidentele care au avut loc miercuri în București, la Palatul Parlamentului și în Piața Victoriei.

”Javrele care imping batrani din spate suspina dupa virginal si spun suav:"Nu vrem sa traim in Rusia lui Putin sau in Turcia lui Erdogan." Bai, javrelor naziste, nici noi nu vrem sa traim in Germania lui Hitler sau in Italia lui Mussolini!”, a scris Bea pe Facebook.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a fost îmbrâncit şi huiduit, miercuri, de către protestarii care se aflau în faţa Palatului Parlamentului.

Protestarii s-au enervat când deputatul PSD Nicoale Bacalbaşa a ieşit din curtea Palatului Parlamentului. Jandarmii au făcut scut în jurul lui şi l-au condus până la staţia de metrou.

Ulterior, în Piața Victoriei, mai mulți protestatari au fost ridicați de jandarmi. Pe rețelele sociale, mai mulți oameni au acuzat forțele de ordine că au acționat agresiv.