Miracol de Crăciun: bărbatul din România care a murit și a înviat în aceeași zi

Un bărbat de 68 de ani, din Bârlad, a fost ieri protagonistul unui adevărat miracol: a murit și a înviat, în aceeași zi!

Omul s-a înecat în piscina unui centru SPA, dar a fost resuscitat de asistentul Silviu Rugină, de pe Ambulanța Bârlad și inima a început să-i bată după 20 de minute de luptă a acestuia cu moartea.

Dumitru Șolcă, bărbatul care a fost mort și a înviat, a fost dus la spitalul bârlădean și a rămas sub observație medicală, însă ca prin minune incidentul nu a lăsat sechele neurologice și cardiace asupra bârlădeanului.

„La Computerul Tomograf nu s-au găsit leziuni cerebrale, în urma acestui nefericit incident. Apa nu era prea mare, omul nu a stat mult sub apă, a fost chiar un adevărat noroc. Miracol, pot spune. N-a pățit nimic și-a revenit complet, nu are sechele, a rămas sub observația medicilor pentru orice eventualitate. Bărbatul a fost lăsat de kinetoterapeut să se schimbe, timp în care s-a schimbat și el, urmând să intre împreună în bazin. Numai că omul n-a mai avut răbdare și a intrat singur în bazin. Nici nu știm exact cum a ajuns pe fundul bazinului, noroc că l-a găsit repede și l-a scos. Bine că s-a terminat cu bine, dar de acum aven noi reguli! Cei care au de făcut proceduri la bazin, nu mai au voie neînsoțiți la bazin. Să aștepte pe hol până vine terapeutul și numai împreună au voie în bazin!” a precizat Iulian Bâca, directorul Direcției de Administrare a Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor, care administrează și Centrul de Revitalizare Bârlad.