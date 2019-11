Mirabela Dauer, declarații despre moartea lui Mihai Constantinescu

Mirabela Dauer

Mirabela Dauer, una dintre colegele apropiate ale artistului a facut mărturisiri șocante despre moartea lui Mihai Constantinescu.



”Mihai nu era un om bolnav, a murit cu zile. A fost o eroare, noi știm unde, dar Mihai a murit cu zile. Era un om puternic, care nu a făcut greșeli în viața lui, n-a băut, n-a fumat. N-ai cum peste noapte să te îmbolnăvești. A fost cea mai neagră săptămână din viața mea. M-am dus la biserică, mi-am luat rămas-bun, dar nu m-am dus la cimitir, n-am putut. Nu pot să-mi conduc prietenii pe ultimul drum. Nu am vrut să plâng, am zis că trebuie să fiu puternică. M-am liniștit că Simona nu este singură, îi are pe frați, pe surori, pe nașă. Este o mare pierdere, încă nu îmi revin. Nu a fost bolnav, dar sunt convinsă că este o poveste urâtă, o greșeală a unor medici, probabil că vor plăti ei undeva. El nu a avut acest destin, era un om puternic, sportiv, un om sportiv, nu avea cum să se întâmple așa ceva”, a mărturisit Mirabela Dauer la Antena Stars.