Minodora este disperată. Drama prin care trece artista

Cântăreața Minodora este foarte supărată după ce fiul său s-a îmbolnăvit.

Copilul a luat varicela de la scoala, dupa ce doi colegi de-ai sai au fost adusi bolnavi la orele de curs, in conditiile in care institutia in care invata acesta, Colegiul National de Arte Dinu Lipatti, asigurase ca a luat toate masurile necesare pentru a preveni imprastierea acestei boli, scrie ele.ro.



In varsta de 9 ani, Marco este deja un talentat pianist. Mama lui, Minodora, il incurajeaza sa urmeze cariera de muzician si l-a inscris la Colegiul National de Arte Dinu Lipatti.