Ministrul Turismului insistă cu oaia, simbol naţional: "Avem Olanda cu vaca, Spania are taurul"

Ministrul Dobre spune ca nu intelege de ce este luata in deradere propunerea sa, atata vreme cat si alte tari folosesc astfel de simboluri. "Franta are cocosul galic, avem Olanda cu vaca si Spania care are taurul. Eu nu pot sa vorbesc despre un simbol cum este Miorita?", a spus ministrul pentru HotNews.ro.

Discutia a pornit dupa ce mai multi operatori din turism au declarat pentru Profit.ro ca ministrul vrea sa schimbe frunza din brandul de tara cu o oaie.

"Hai sa ne folosim de istorie! Mie, personal, nu imi este rusine de Miorita. Noi nu putem sa discutam nimic serios?", a mai spus ministrul.

Ministrul spune ca brandul de tara nu poate fi inlocuit pana la sfarsitul lui 2020, in conditiile in care s-au folosit fonduri externe pentru elaboarea sa, insa acest lucru nu poate opri utilizarea unor simboluri si legende nationale, scopul fiind atragerea si pastrarea turistilor autohtoni.

"Pe mine ma intereseaza sa-i pastram pe ai nostri (n.red. turistii romani) in tara. Nimeni nu poate spune ca isi cunoaste in totalitate tara. De aici, am deschis o discutie principiala cu operatorii din turism (...) Acestia nu au spus daca e bine sau rau sa folosim simboluri", a mai spus ministrul turismului. Acesta sustine ca le-a cerut operatorilor din turism sa vina cu idei pentru brosuri turistice.

"Am zis sa vina cu idei, cu legende, absolut toate tarile se folosesc de legende", a mai afirmat Mircea Dobre, adaugand ca le-a dat termen doua saptamani sa transmita propuneri de imbunatatire a unei strategii elaborate de catre directia de promovare si marketing din Ministerul Turismului.