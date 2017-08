Ministrul Turismului dă vina pe ştirile negative. Presa, duşmanul imaginii României

,,Dacă un german se uită la Discovery şi apoi la ştiri, o să se întrebe care-i România". O spune chiar ministrul Turismului, într-un interviu pentru Gândul.info. Mircea Titus Dobre a anunţat că le pregăteşte şi o surpriză hotelierilor: un sistem electronic de înregistrare a turiştilor. Acesta a declarat pentru Realitatea TV că soluţia este necesară pentru că nimeni nu ştie acum câţi turişti sunt în România.

Prezentarea în spaţiul public a unor cazuri care nu fac cinste României e în defavoarea încercărilor autorităţilor de a promova în mod pozitiv ţara noastră, consideră ministrul Turismului.

"Eu, de exemplu, dacă am un contract, cum au fost în trecut cu Discovery, cu National Geographic, şi avem o imagine pozitivă, zicem că se uită cetăţeanul respectiv, din Germania, de exemplu. Se uită pe National Geographic, „vai ce frumoasă este România”. Mută cu telecomanda şi dă pe un canal de ştiri şi acolo îi apar imagini negative despre România. Cetăţeanul acela ce imagine să-şi facă despre ţara noastră? Ce o să spună, asta e România ce am văzut pe Discovery, sau asta-i România pe care am văzut-o la canalul de ştiri?", a spus ministrul.

Mircea Titus Dobre recunoaşte că există evaziune fiscală în ceea ce priveşte turismul românesc. Însă ministerul pe care îl conduce pare că a găsit şi cu o soluţie pentru această problemă.