Ministrul Transporturilor: ROMATSA nu este în pericol să intre în faliment

ROMATSA nu este în pericol să intre în faliment și nici nu sunt probleme pe partea de siguranță aeronautică, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, după negocierile cu reprezentanții Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR).

"Un lucru important pe care vreau să îl punctez: ROMATSA nu este în pericol să intre în faliment. S-a lansat o idee, care aș spune că este un pic falsă. Sub nicio formă nu aș permite, ca ministru, să se întâmple așa ceva cu o companie din subordinea ministerului", a precizat Cuc.

Ministrul Transporturilor a menționat că, împreună cu reprezentații ROMATSA, a convenit să stabilească un calendar foarte clar pentru modificarea planului de performanță al instituției, scrie AGERPRES.

"Ținând cont că este vorba despre niște modificări de amploare, care presupun o anumită durată de timp, am convenit să stabilim un calendar foarte clar pe care să-l implementăm în perioada următoare. Vizavi de planul de performanță, vreau să vă spun că acesta a fost elaborat în 2015, se întinde pe o perioadă de 5 ani. Din ce înțeleg de la sindicaliștii ROMATSA, problemele vizavi de acest plan de performanță erau cunoscute de factorii de decizie din acel moment și din cadrul ministerului și din cadrul ROMATSA și s-a solicitat modificarea planului de performanță, dar, din păcate, nu s-a luat nicio măsură inclusiv în cursul anului trecut. În urmă cu două săptămâni, a fost o grevă de avertisment când m-am întâlnit cu sindicaliștii de la ROMATSA și ne-am asumat un calendar pe care l-am și respectat. Astfel, în cursul săptămânii trecute, noi am transmis către Comisia Europeană scrisoarea pentru redeschiderea planului de performanță, astfel încât toate costurile și modificările care apar în acest plan de performanță să fie luate în calcul pentru elaborarea unui buget echilibrat al ROMATSA", a precizat ministrul.

În ceea ce privește modificarea Ordonanței 46, aceasta va viza modul de elaborare a bugetului ROMATSA.

"Referitor la modificarea OG 46 — vorbim despre niște măsuri legislative, care trebuie luate în calcul. Am solicitat să își exprime și cei de la ROMATSA punctul de vedere, după care voi discuta aceste măsuri și în cadrul aparatului intern al ministerului, cât și în cadrul Guvernului, atât cu ministrul de Finanțe, cât și cu prim ministrul Sorin Grindeanu. (...) Noi am făcut primul pas și am transmis către Comisia Europeană scrisoarea pentru deschiderea planului de performanță. Așteptăm și din partea celor de la ROMATSA motivarea tehnică a acestei schimbări. Eu am transmis foarte clar și am rugat controlorii de trafic de la ROMATSA să ia în calcul foarte clar că aceste modificări se fac într-un mod rațional, normal, fără a pune presiune pe minister și pe pasagerii care sunt convins că vor fi afectați", a spus Răzvan Cuc.

În opinia acestuia, greva generală anunțată pentru data de 30 mai de către controlorii de trafic aerian nu va dura mult.

"Ați văzut și declarațiile lor. Eu sunt convins că mâine greva nu va ține mult, va dura destul de puțin. Din ce am văzut din declarațiile liderilor de sindicat va dura undeva între două și trei ore din ce am înțeles, dar asta vor stabili ei. Sunt niște măsuri legale pe care trebuie să le urmeze", a subliniat acesta.

În altă ordine de idei, șeful de la Transporturi a asigurat că nu sunt probleme pe partea de siguranță aeronautică.

"Vreau să vă spun un aspect foarte important: sub nicio formă nu sunt probleme pe parte de siguranță aeronautică. Domnul director de la Autoritatea Aeronautică, chiar în cursul zilei de vineri, a efectuat un audit și m-a informat că nu există nicio neconformitate pe partea de securitate și de siguranță, iar mai departe, noi, pe cele două spețe pe care le-am aminitit mai devreme, vom urmări calendarul, așa cum am promis. Dar, repet: aceste lucruri puteau fi făcute încă din anul 2016, ele fiind aduse la cunoștința miniștrilor din acea perioadă", a menționat Cuc.

Întrebat cine crede că nu și-a făcut treaba, ministrul Transporturilor a răspuns: "Probabil că cei care au condus ministerul".