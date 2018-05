Ministrul Tineretului şi Sportului, afirmaţie de ultimă oră despre dopaj

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a declarat după ce a participat zilele trecute la Congresul Mondial Antidoping de la Montreal, organizat de către Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA), că ''dopajul în sport este un flagel care trebuie combătut şi eradicat'', potrivit paginii de Facebook a ministerului.

''Au fost trei zile foarte pline şi cu discuţii extrem de fructuoase. Dopajul în sport este un flagel care trebuie combătut şi eradicat, iar WADA îşi concentrează toate forţele pentru acest obiectiv. Sunt onorată că am avut mandatul de a reprezenta ţările Uniunii Europene, am avut alături de colegii mei o poziţie comună apreciată. Mă bucur că, deşi programul a fost foarte concentrat, am reuşit să profit de prezenţa scurtă la Montreal pentru a vizita şi piaţeta specială din Complexul Olimpic care poarta numele Nadia Comăneci. Este emoţionant să vezi într-un asemenea loc marcat de istorie, unde au avut Jocurile Olimpice din 1976, un spaţiu unde la loc de cinste se afla drapelul României şi imagini cu marea noastră gimnastă'', a spus ministrul Ioana Bran.