Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, avertisment pentru toate federaţiile sportive

Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a declarat, miercuri, că în viitor vor primi finanțare și premiere doar federațiile care fac performanță, precizând că proiectul de prioritizare a asociațiilor sportive va fi supusă unei dezbateri.

"Am schimbat și ceva norme pentru a vedea clar ce înseamnă federație olimpică și ce înseamnă federație neolimpică. Pentru că nu putem avea aceleași premieri la sporturile neolimpice precum la cele olimpice. Pentru că, de exemplu, la cele neolimpice Campionatele Mondiale sunt din doi în doi ani, iar la cele olimpice din patru în patru ani. În perioada următoare vor primi finanțare și premiere doar cei care vor face performanță. Nu vom mai finanța doar de dragul de a cheltui banii. De acum banii se vor duce doar către perfomanță. Urmează o prioritizare a federațiilor, proiectul Ministerului Tineretului și Sportului este finalizat și va fi prezentat în fața tuturor federațiilor. De asemenea, am făcut o analiză a cluburilor pe care MTS le are în subordine, iar unele secții din unele orașe vor dispărea pentru că nu există eficiență managerială sau au doar 2-3 sportivi și nu se justifică finanțarea. Așa că vom duce banii în altă parte. Vom face de asemenea un clasament clar al cluburilor", a spus Dunca, potrivit Agerpres.