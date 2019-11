Ministrul Sportului Ionuț Stroe a anunțat prioritatea zero. Orban a fost prezent

Ionuţ Stroe a afirmat la preluarea mandatului de ministru al Tineretului şi Sportului că este nevoie de o finanţare mixtă din zona publică şi privată, confirmând astfel ceea ce a declarat, în premieră pentru realitatea.net, încă din 6 noiembrie.

Ionuț Stroe a declarat astăzi că "Prima zonă de interes pentru mine este finanţarea. Pentru că avem mari probleme în acest domeniu în ceea ce priveşte finanţarea. Pentru sport trebuie să existe un mix de finanţare din zona publică şi privată. Prin urmare mi-aş dori o lege a sponsorizării modificată care să cointereseze mediul privat să aducă bani în sport.

De asemenea, mi-aş dori un cadru legislativ unitar care să stabilească finanţarea sportului de către stat. Pentru că acum sunt mai multe posibilităţi şi de multe ori ne-am încurcat în ele. Mi-aş dori să avem o bugetare multianuală pentru că în sport e necesar. În plus, mi-aş dori să eliminăm prevederile toxice ale Ordonanţei 114, pentru că înaintea ei sportul românesc îşi găsea finanţare în acele taxe de viciu, alcool, tutun şi aşa mai departe", a spus noul ministru".

La evenimentul de astăzi, au participat premierul Ludovic Orban şi vicepremierul Raluca Turcan

Pe 6 noiembrie, într-un interviu acordat jurnalistului realitatea.net Cristian Otopeanu, primul după depunerea jurământului, Ionuț Stroe s-a destăinuit.

"Englezii au o vorba. Failing to plan is plaining to fail. Daca nu ai un plan, iti planuiesti, practic, esecul. Am un plan pe care il voi prezenta zilele urmatoare. Dar va pot spune ca el cuprinde urgente care tin de cele doua mari manifestari sportive de la anul, carora trebuie sa le asiguram finantare si organizare, este vorba despre EURO 2020 si asigurarea suportului financiar si de orice natura pentru sportivii romani aflati in competitii de calificare la Olimpiada de la Tokyo 2020", a afirmat Ionuț Stroe, pe 6 noiembrie, în exclusivitate pentru realitatea.net.

Și a continuat: "Mai este o chestiune care arde, simplificarea finantarii in sport. Mi-as dori un cadru unitar de finantare a sportului in Romania, pentru ca in momentul de fata exista patru forme, mai mult sau mai putin imbratisate de institutiile din zona statului, administratie locala, administratie centrala. Si, de ce nu, simplificarea formei de sponsorizare a fenomenului sportiv".

