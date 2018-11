Ministrul Sănătăţii: România NU poate trata arsuri mari

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, la Braşov, că tânărul rănit în explozia de la Piatra Neamţ este, la această oră, în drum spre Belgia, părerea ei personală fiind că România nu poate trata în acest moment pacienţi cu arsuri mai mari de 50% din suprafaţa corpului.





Sorina Pintea a declarat că tânărul rănit grav în explozia de la Piatra Neamţ este în drum spre spitalul din Belgia, cu care s-a luat legătura încă de miercuri seara.



„Pacientul este în drum spre Belgia, spre spitalul cu care am luat legătura încă de aseară. Sperăm că acest pacient va fi bine. România nu poate să trateze pacientul care are arsuri mai mari de 50 la sută din suprafaţa corpului. Aceasta este părerea mea, că nu se poate trata în România în condiţii de maximă siguranţă şi în condiţiile în care se afla acest pacient”, a spus Sorina Pintea, notează mediafax.ro.



Potrivit acesteia, în România există 11 paturi pentru marii arşi, deşi fizic ar putea exista mai multe, dar „în acest moment sunt ocupate şi nu putem da la o parte pe cineva”.



Potrivit ministrului, s-a luat legătura cu spitalul din Belgia încă de miercuri seara, însă momentul transferului l-au decis medicii, când pacientul a fost stabilizat pentru a fi transferat.



„Azi dimineaţă (joi – n.r.) au fost trimise analizele în Belgia şi s-a spus că mai trebuie să aştepte. Sunt anumite ţări care cer plata în avans. Asta a fost un obstacol, pentru că noi nu avem nu neapărat legislaţie, dar există nişte paşi în momentul în care medicii spun că poate fi transferat, noi trebuie să avem plata făcută. A fost un impediment, au fost momente de nervozitate, de emoţie, dar acum pacientul este în drum spre Belgia”, a explicat Sorina Pintea.



Pintea a mai spus că „ministrul are autoritatea să ia legătura pentru aceste cazuri” cu autorităţile din alte ţări, fiind un fel de „garanţie”.



Tânărul ars în explozia de la Piatra Neamţ este transportat în Belgia, joi, cu o aeronavă C-27J Spartan a Ministerului Apărării Naţionale, configurată pentru misiuni de evacuare medicală. Pacientul are arsuri de gradul III pe 75% din corp.