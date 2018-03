Medicii nu renunţă la proteste. Negocierile sindicalişti - ministrul Sănătăţii, fără rezultate

Ministrul Sănătăţii:"Nu cred că este cazul de grevă. Discuţiile pot rezolva multe probleme"

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi, după întâlnirea cu reprezentanţii sindicatelor, că discuţiile vor continua, susţinând că există "multe" puncte comune între cele două părţi şi vor fi găsite soluţii.

"Încă negociem, avem foarte multe puncte comune, vom continua discuţiile după ziua de mâine, când avem o dezbatere publică, dar eu cred că vom găsi soluţii astfel încât să nu ajungem la concluzii extreme - nici sindicatul Sanitas, nici Solidaritatea. Eu cred că avem multe puncte comune şi vom găsi rezolvări. Nu este vorba despre oferit ceva în plus, este vorba despre a face alte analize şi de a găsi noi soluţii. Nu este nimic în plus, doar reaşezarea unor lucruri, care, hai să spunem, nu au fost suficient discutate", a spus Pintea.



Ea a afirmat că sporurile rămân plafonate la 30%.

"Sporurile rămân plafonate la 30%. Este vorba despre regulamentul sporurilor, acolo am avut discuţii, pentru că au fost nişte amendamente acceptate în Parlament la Ordonanţa 91 şi s-a discutat un pic despre baza de calcul. Încă discutăm pe această bază. Am discutat şi vom propune alte soluţii", a explicat ministrul.



Potrivit Agerpres, în opinia sa, nu este cazul pentru o grevă.



"Nu cred că este cazul de grevă, deşi greva este un drept pe care sindicatele l-au câştigat. Eu cred că discuţiile pot rezolva multe probleme. Important este ca cei din sistemul de sănătate să ştie că ne interesează soarta lor şi că aceste discuţii sunt constructive, spre binele tuturor", a menţionat Pintea.

Programul anunţat al protestelor rămâne valabil deocamdată

Preşedintele Sanitas, Leonard Bărăscu, a declarat marţi, după întâlnirea cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, că programul anunţat al protestelor rămâne valabil deocamdată.



"Programul rămâne program. Aşa cum a spus şi doamna ministru, se pare că mai sunt şi alte soluţii tehnice pe care încă nu le cunoaştem, dar le aşteptăm după dezbaterile de mâine şi după ceea ce doamna ministru va mai discuta la Finanţe şi, eu ştiu, la nivelul Guvernului. Programul Sanitas este program şi eu sper să nu ne ţinem de el până la capăt. Concret la momentul acesta nu avem nimic, de aia am şi vorbit - promisiuni că doamna ministru, în decursul acestei săptămâni în întâlnirile pe care le va avea, ne va aduce soluţii stricte, tehnice care să spună că am redus cu atât şi o să vă încadraţi în procentul de 30% sau ne mai trebuie x procente, ne mai lăsaţi o perioadă de timp. Referitor la program, ne ţinem de programul nostru, deocamdată", a spus liderul de sindicat.



Preşedintelui Federaţiei "Solidaritatea Sanitară", Viorel Rotilă, a precizat că urmează ca joi să fie luată o decizie privind posibilitatea organizării unor proteste.



"Avem câteva soluţii pe care le explorăm de a ne apropia chiar foarte mult de acest obiectiv. Nu ştim dacă vom ajunge sută la sută. Regulamentul de sporuri propriu-zis nu va intra în vigoare de anul acesta. La momentul acesta se discută pe anexa 10. Noi am vrea să dispară anexa 10 şi să apară, eventual, idealul, să apară o menţiune - se aplică aceleaşi sporuri, aceleaşi sume existente la 1 ianuarie. Nu ştim dacă vom ajunge acolo sau nu, dar acesta este obiectivul. (...) Nu mi-aş dori să fiu în locul doamnei ministru în aceste momente, după ce există o lege a salarizării făcută foarte prost fără ca sistemul sanitar să fie ascultat. Noi nu am anunţat un program de proteste, joi ne întâlnim să luăm aceste decizii", a afirmat Rotilă