Ministrul Sănătăţii, despre Spitalul de Arşi: Datoriile s-au rostogolit şi nimeni nu a spus nimic

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat marţi că datoriile pe care le are Spitalul de Arşi la bugetul statului "s-au rostogolit şi nimeni nu a spus nimic" şi a precizat că acestea vor fi eşalonate.

"Îmi este greu să cred că un spital din curtea MS face arierate şi ministerul nu ştie. Ministerul a fost informat abia în noiembrie anul trecut... Practic, toate aceste datorii s-au rostogolit şi nimeni nu a zis nimic până acum când ne-am trezit într-o situaţie fără precedent. Datoriile la bugetul statului vor fi eşalonate. Îmi pare rău că s-a ajuns în această situaţie pentru că acolo lucrează medici foarte buni", a afirmat Sorina Pintea.

Ministrul a afirmat că a stabilit o întâlnire la sfârşitul acestei săptămâni cu conducerea spitalului.

"Am văzut Terapia intensivă nouă. Actul medical pare că se realizează în condiţii foarte bune. Tot respectul pentru medicii de acolo, dar ceea ce s-a întâmplat acolo este o dovadă (...) a faptului că ne batem joc de ceea ce avem. Pe de o parte noi ca autorităţi, pe de altă parte ei ca şi angajaţi. Am stabilit o întâlnire la sfârşitul acestei săptămâni cu cei de acolo, cu o analiză pe indicatori, pentru că până una-alta acestea sunt oglinda activităţii noastre. Iar în condiţiile în care rămânem fără bani să plătim dările la bugetul statului şi fără să plătim furnizori undeva este o problemă. S-a întâmplat ceva. Am identificat această problemă, nu este în totalitate vina spitalului, dar este vina managementului că nu a informat din timp despre problemele care au decurs din suspendarea unei activităţi de exemplu", a spus Sorina Pintea, într-un interviu pentru Libertatea.

Ea a menţionat că mai există încă două spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care au arierate.

"În subordinea MS mai există două spitale cu arierate şi le voi face o analiză şi acestora. Singurul care se mişcă şi a făcut ceva din analiza indicatorilor este Pantelimonul (n.r. Spitalul Sfântul Pantelimon). Acolo am văzut că se mişcă ceva", a susţinut Sorina Pintea.