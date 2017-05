Ministrul Sănătății vrea realizarea unei linii de producere a vaccinurilor la Institutul Cantacuzino

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat miercuri seara că dorește realizarea unei linii de producție de capacitate mare pentru vaccinuri la Institutul Cantacuzino.

"Am în vedere și am discutat și cu dl prim-ministru posibilitatea de construcție a unei linii de vaccin, nu una mică, cum este cea din Institutul Cantacuzino, ci una care să producă vaccin nu numai pentru noi, ci și pentru țările vecine, pentru că este o problemă. La momentul de față sunt doi sau trei producători mondiali de vaccin care au posibilitatea și au condițiile să livreze în Europa. Eu cred că dacă Institutul Cantacuzino ar începe să producă vaccin, având în vedere încrederea românilor în produsele Institutului Cantacuzino, și rata de vaccinare ar crește", a spus demnitarul, la Realitatea TV.



Ministrul Sănătății a afirmat că laboratoarele Institutului Cantacuzino ar putea să fie laboratoare de referință pentru toată Europa de Est.



"Sunt în căutarea unui manager care să fie și cercetător, pentru că există o prevedere legală care mă obligă la acest lucru. Aș prefera să fie un manager din afara institutului, care dorește să relanseze institutul. În Institutul Cantacuzino la momentul de față există laboratoare de referință care efectuează o serie de teste pentru sistemul de sănătate. Noi am putea să fim laborator de referință pentru toată Europa de Est. Niciuna dintre țările vecine cu noi nu are această posibilitate de laborator de referință", a susținut Florian Bodog.