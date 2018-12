Ministrul Sănătății: "Ce s-a întâmplat la Giulești este un caz de delăsare"

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a fost invitată în emisiunea Talk News unde a vorbit despre problemele din sistemuyl medivcal românesc, dar și despre cazul Maternitații Giulești, locul unde s-au infectat 45 de bebeluși cu stafilococul auriu.

"Ministerul Sănătății elaborează proceduri care, cel puțin teoretic, ar trebui să fie aplicate. Ce s-a întâmplat la Giulești este un exemplu de neaplicare, de delăsare. Factorul uman este cel care nu a respectat protocolul. Nu putem spune că nu avem protoacoale neconforme, acestea sunt protocoale la nivel european", a spus ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

De asemenea, Pintea a vorbit și despre problema majoră de la Maternitatea Giulești, unde 45 de copii s-au infectat cu stafilococul auriu.

"În momentul în care am luat decizia închiderii Maternității Giulești a fost o decizie de impact major, mai ales pentru mamele care urmau să nască, dar am luat-o fără ezitare. Încă din prima mea intervenție am spus că vor mai apărea copii infectați, atunci erau 13 acum sunt 45", a precizat ministrul Sănătății.

În acest moment, Maternitatea Giulești este închisă, Direcția de Sănătate Publică recoltând probe din incinta unității spitalicești.

"S-au luat 106 probe până în acest moment, azi s-au luat probe din blocul operator. Luni vom avea toate analizele și vom lua o decizie finală. M-aș bucura ca rezultatul aplicării protocoalelor din ultimele două săptămâni să își fi făcut treaba. DSP-ul așteapta finalizarea protocolului. Maternitatea Giulești nu este în subordinea Ministerului Sănătății, acolo am avut o problemă, trebuie să o rezolvăm, nu trebuie să o ascundem. M-am bucurat foarte tare când am aflat azi ca nu sunt probleme, cel putin pe probele deja analizate", a mai spus Sorina Pintea.