Ministrul Sănătății, acuzat că a mințit în scandalul de la Spitalul Județean Ploiești

Declarațiile ministrului Sănătății, Sorina Pintea, dar și solicitarea a conducerii Spitalului Județean de Urgență Ploiești, au creat o adevărată revoltă în rândul mediciilor din cadrul unității spitalicești, scrie realitateadeprahova.net.

Cadrele medicale au anunțat că vor demara proteste în cazul în care actuala conducere a unității spitalicești va fi demisă și că se va ajunge și până la demisii în bloc în cazul în care lucrurile nu revin la normal.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la care, alături de managerul Marius Niculae, au participat și mai multe cadre medicale.

Decizia privind demisiile vine după ce medicul Marian Albu a anunțat că a demisionat din funcția de șef al secției Cardiologie, după controlul ministrului Sănătății. Totodată, acesta a susținut că a recurs la acest gest pentru că s-a simțit înșelat de duplicitatea ministrului.

”A fost o vizită pragmatică în care întreba: aveți nevoie de ceva ca să funcționați? I-am spus că am nevoie de încă trei aparate. Doamna ministru și domnul președinte m-au asigurat că mă vor sprijinii chiar cu unul dintre aparate, numind aparatul acela de care am nevoie. Apoi au început micile sesizări legate de niște etichete pe niște dulapuri, care într-adevăr s-au mai jumulit, nu mai sunt, le putem reactualiza și era un prosop, la o chiuvetă, în sala asistentelor, unde stăm noi, nu era într-o zonă de impact, dar recunosc că a fost o greșeală și s-a remediat. Au mai fost niște scaune care au tapițerii și nu pot fi sterilizate, dar erau în camera asistentelor, unde staționăm când lucrăm partea birocratică. Cel mai mult i-a deranjat o măsuță scoasă din lift, la ora 12 noaptea, când se spală liftul, și niște pete pe perete…care nu se mai șterg….am niște lavabil în mașină, care, mă rog, este pe holul spitalului. M-am simțit înșelat. Adică în acea seară am fost susținut, că vom face, că vom merge mai departe, iar a două zi menționat că secția de cardiologie și neurochirurgie trebuie să fie sancționate. ”, a declarat medicul cardiolog Marian Albu.