Ministrul propus al Energiei explică importanța domeniului: Fără energie nu se aprinde becul

Anton Anton, ministrul propus al Energiei: Fără energie nu se aprinde becul

Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat, luni, că Energia este unul dintre domeniile ”cruciale” ale economiei, deoarece fără ea nu se aprinde bevul şi nu funcţionează telefonul, el precizând că nu îşi va schimba adresa de e-mail, deoarece el este ”profesorul de fluide”. Comisiile permanente pentru Politică economică, reformă şi privatizare, respectiv Industrii şi servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul ALDE, Anton Anton, pentru funcţia de ministru al Energiei, cu 44 de voturi „pentru” şi 13 „împotrivă”, notează Mediafax.

”Eu cred că Energia este unul dintre domeniile cruciale ale economiei. Asta nu am inventat-o eu. Nu avem energie, nu se aprinde becul. Nu avem energie, nu funcţionează telefoanele. Nu avem energie, nu funcţionează nimic. Există filme suficiente, apocaliptice, în care lipsa de energie ne duce într-o altă societate. De aceea cred că Ministerul Energiei trebuie să elaboreze o strategie naţională cu o viziune clară şi limpede”, a declarat Anton Anton după validarea în comisiile de specialitate din Parlament.

El a mai spus că nu îşi va schimba adresa de e-mail - profesoruldefluide@gmail.com.

”Sunt profesor de fluide. O viaţă întreagă am fost profesor de fluide. Eu am făcut maşini hidraulice. Am predat maşini hidraulice, m-am ocupat de pompe, de tot felul de fluide. Eu sunt profesorul de fluide”, a spus Anton.

Anton Anton a vorbit despre importanţa proiectului hidroenergetic Tarniţa (o premieră în discursurile miniştrilor Energiei din ultimii ani), arătând că „nimeni în regiune nu mai are această capacitate de socare şi regularizare prin pompaj a energiei”.

Pe de altă parte, „actuala strategie energetică, elaborată prin anul 2007, este doar o colecţie de texte care conţin multe dorinţe puse la un loc, dar la Ministerul Energiei se lucrează la o nouă strategie”, a menţionat Anton Anton.

Referitor la proiectul microhidrocentralelor de pe Defileul Jiului, blocat printr-o decizie judecătorească recentă, viitorul ministru al Energiei a spus că „va lupta” pentru reluarea activităţilor din zonă. „Am citit cu mare neplăcere că investiţiile de pe Jiu au fost stopate - şi nu numai atât, s-a cerut întoarcerea la stadiul în care a fost înainte de a începe construcţiile. După părerea mea de inginer, acest lucru nu se mai poate face. Ministerul Energiei va lupta ca în cel mai scurt timp să repunem în funcţiune capacităţile de acolo - desigur, conform cu normele de protecţie a mediului”, a spus oficialul.

Anton Anton s-a născut pe 22 decembrie 1949, la Timişoara. A mai îndeplinit funcţia de ministru, deţinând mandatul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în Guvernul Tăriceanu.

Anton Anton a urmat cursuri universitare la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara (1967-1972), obţinând titlul de inginer, apoi a efectuat studii postuniversitare de informatică şi matematică pentru cercetare, la Universitatea Bucureşti (1973-1974), curs de specializare ca bursier Fullbright la Johns Hopkins University din Baltimore (1977) şi apoi studii de doctorat la Institutul de Construcţii din Bucureşti (1977-1986), obţinând titlul ştiinţific de doctor inginer.

După absolvirea facultăţii a fost selectat pentru a rămâne în învăţământul superior la Catedra de Hidraulică şi Protecţia Mediului a Institutului de Construcţii din Bucureşti (astăzi Universitatea Tehnică de Construcţii). A desfăşurat activitate didactică şi de cercetare şi a fost şeful Laboratorului de Hidraulică (1972-2003).

Membru al PNL din anul 1995, profesorul Anton Anton a fost numit în anul 2005 în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. A fost numit, apoi, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică din cadrul MEdCT (2006-2008). În octombrie 2008, Anton Anton a fost propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în Guvernul Tăriceanu.

Din declaraţiile sale de avere reiese că Anton Anton are un apartament în Timişoara, moştenit, şi două case, una în Alba Iulia, moştenită, alta în Voluntari, construită. Are două maşini, cumpărate în 2011 şi 2014. Din 2016 este pensionar. A obţinut venituri din pensie de 9.126 de lei. Din salariul de profesor a obţinut, în 2017, 180.000 de lei.