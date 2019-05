Ministrul Muncii promite ajutoare pentru cei afectaţi de tornada din Călăraşi

Ministerul Muncii va initia o hotarare de guvern pentru a-i sprijini cu sume de bani pe oamenii din Calarasi afectati de tornada de marti, a declarat ministrul de resort, Marius Budai.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat la Realitatea TV că va discuta la Guvern pentru a adopta o Hotărâre de Guvern prin care să se oferă o sumă de bani pentru persoanele afectate de tornada din Călăraşi

Conform ministrului, din informațiile pe care le deține, 18 case au fost afectate.

”Este un ajutor care se dă persoanelor afectate. Este datorie noastră să intervenim”, a completat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii a mai spus că a discutat și cu premierul Viorica Dăncilă și aceasta l-a încurajat. ”Vom întocmi o situație, așa cum se întocmește și cum este legat, prin ISU Călărași, care să fie înaintată Guvernului și în termenul cel mai scurt să fie promovată o Hotărâre de Guverne pentru a acorda bani persoanelor afectate”, a spus Marius Budăi.

Întrebat ce valoare va avea ajutorul acordat, Marius Budăi a precizat că suma se va stabili după ce se vor face evaluările. ”Nu este un ajutor în funcție de paguve, pentru a repara casele, este un ajutor care se poate acorda persoanelor care la un anumit moment în viața lor se confruntă cu astfel de greutăți”, a mai spus ministrul.

"Trebuia sa avem o reactie. Aseara am luat legatura cu Agentia de Plati si Inspectia Sociala. Cei de la ISU ne-au sprijinit si ne-au zis care sunt treburile acolo. Azi merg iarasi si maine intocmesc situatia finala pentru a putea prezenta la Guvern si sa discutam masurile pe care sa le luam. Am vorbit si cu doamna premier (Viorica Dancila n.r.) si cu domnul presedinte Dragnea (presedintele PSD, Liviu Dragnea n.r.) si va fi o hotarare de guvern pentru niste sume de bani. Atat cat putem noi din punct de vedere legal, AJPIS, sa dam, cu titlu de eliminare a excluziunii, sa ajutam acesti oameni care sunt la necaz. Ne dorim ca, saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, sa o avem", a spus Marius Budai.

Dezastru după tornadă! Zeci de locuinţe avariate, oameni evacuaţi - VIDEO +GALERIE FOTO



Potrivit unor surse oficiale citate de agerpres.ro, circa 10-15 gospodarii au fost afectate in zona, una mai grav, iar la restul este vorba doar de dependinte.



Vremea capricioasa din ultimele zile a generat fenomene meteorologice extreme in Romania, de la ploi torentiale si descarcari electrice pana la grindina si rafale puternice de vant.



Imagini surprinse, marti dupa-amiaza, in jurul orei 17:30, de un corespondent Ziare.com aflat la circa 100 kilometri de Bucuresti, pe Autostrada Soarelui, arata un fenomen ce seamna izbitor cu o tornada.



Meteorologii sustin ca fenomenul este denumit vant cu aspect tornadic.



Vantul puternic a facut ravagii. "Se pare ca 10-12 case din zona Drajna - Dragalina - Brancoveanu au ramas fara acoperisuri", a declarat prefectul judetului Calarasi.