Ministrul Muncii a făcut dezvăluiri despre bugetul țării

Bugetul pe 2019

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, a declarat duminică, la Antena 3, că bugetul va fi aprobat în februarie şi că nu se pune problema să nu se plătească pensiile şi salariile, în caz că va întârzia bugetul, deoarece principala misiune a Coaliţiei de guvernare este să aducă mai mulţi bani în buzunarele românilor.

Întrebat dacă el crede că preşedintele Klaus Iohannis "va da drumul" la buget imediat ce va fi aprobat în Parlament, Budăi a răspuns că el aşa crede.



"Eu cred ca vom avea buget imediat în februarie.Până la urmă trebuie sa intrăm în normalitate şi dacă dumnealui (preşedintele Klaus Iohannis, n.r.) respectă ceea ce a spus de multe ori, că măcar pe această perioadă de 6 luni să avem consens, cred că va promova şi bugetul. Noi ne dorim să-l aprobăm cât mai rapid", a spus ministrul Muncii.







De asemenea, întrebat dacă, în caz că nu s-ar aproba prea curând, există riscul să nu se plătească pensiile şi salariile şeful de la Muncă a răspuns că "sub nicio formă".



"Eu condamn clar astfel de declaraţii. (Vreau) să mă uit direct în ochii oamenilor să le spun aşa: noi nu suntem cei care tăiem ci suntem cei care dăm. Şi misiunea noastră principală atâta timp cât suntem le guvernare este de a aduce mai mulţi bani în buzunarele românilor. Dacă ni s-a atacat la Curtea Constituţională Legea pensiilor am pus în Ordonanţa de Urgenţă majorarea punctului de pensie pentru a linişti pensionarii şi pentru a arăta că ne ducem misiune la capăt. Misiune noastră principală asta va rămâne: mai mulţi bani în buzunarele românilor şi de asta ne vom ţine", a mai afirmat Budăi.



Deficitul bugetar pe anul 2018 va fi sub nivelul de 2,97% din PIB, urmând ca în 2019 să coboare spre 2,5% din PIB, a declarat, în urmă cu o săptămână, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.