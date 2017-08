Toader: Orice persoană citată la Comisia de anchetă trebuie să participe, indiferent de rang...

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, în legătură cu afirmația sa potrivit căreia loialitatea constituțională exclude orice acțiune sau inacțiune de natură să afecteze activitatea unei comisii parlamentare, că a fost un enunț cu valoare de principiu, adăugând că nu s-a referit la cineva anume.

"Am făcut un enunț, o afirmație, cu valoare de principiu. O afirmație în care am dezvoltat parțial conținutul principiului loialității constituționale, un principiu care înseamnă un atașament față de valorile constituționale, un principiu care este izvorât din exigențele, regulile legii fundamentale. În baza acestui principiu, având în vedere că este o discuție destul de recentă cu privire la comisia parlamentară, am făcut un enunț iarăși cu valoare de principiu. Nu uitați că regulamentul de organizare, funcționare al comisiei parlamentare a trecut inclusiv prin controlul de constituționalitate. Curtea Constituțională a spus că regulamentul respectă exigențele Constituției. Prin urmare, loialitatea constituțională — regulă general valabilă pentru orice persoană invitată sau citată, persoană care nu poate să afecteze buna desfășurare a comisiei. Nu m-am referit la cineva în concret, nu m-am referit la cineva anume. Valabil pentru orice persoană, indiferent de rang, de funcție, de demnitate", a explicat Tudorel Toader la Ministerul Justiției.

"Loialitatea constituțională, constând în atașamentul față de regulile, principiile și valorile constituționale, exclude orice acțiune sau inacțiune de natură să afecteze activitatea unei comisii parlamentare!", scrie Tudorel Toader pe Facebook.

Pe 4 august, Tudorel Toader a trimis o scrisoare Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, în care spune că se va pronunța în privința neprezentării procurorului șef al DNA la audieri după ce expiră termenul de formulare a răspunsului scris de către aceasta și amintește că s-a solicitat Inspecției Judiciare efectuarea unor controale privind eficiența managerială la DNA.