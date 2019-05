Ministrul Justiției, anunț de ultima oră despre extrădarea lui Radu Mazăre

Ana Birchall se eschivează cu privire la termenul în care se așteaptă ca procedura de extrădare să demareze sau să se finalizeze

Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, s-a eschivat, joi dimineață, în fața întrebărilor jurnaliștilor cu privire la demersurile oficiale privind extrădarea lui Radu Mazăre, condamnat definitiv în România și reținut de autoritățile din Madagascar.

Ana Birchall a invocat faptul că Ministerul Justiției așteaptă "o decizie definitivă", fără de care nu poate acționa, nefiind clar la ce decizie se referă:

"Vă pot confirma și vă aasigur că ministerul Justiției e pregatit, în momentul în care avem decizia... Aveți încredere, în momentul în care am orice alta informație nouă veți fi primii care veți afla. E un dialog deschis transparent, prietenos. Am dispus toate măsurile necesare. Până cand nu avem o decizie definitivă. Trebuie sa fie o decizie defintitivă care să poată să fie pusă în aplicare. Vă asigur că Ministerul Justiției e pregătit, va demara toate procedurile legale conform legii 302 pe 2004. Conform atribuțiilor ministerului Justiției, în baza legii 302 pe 2004 în momentul în care ministerul va fi sesizat și informat oficial și va primi documentele oficiale de la instanță, va demara procedurile legale. Revin în fața dvs. cu toate informațiile pe care le am", a declarat joi dimineața Ana Birchall.

Ana Birchall a refuzat să ofere un răspuns cu privire la termenul în care se așteaptă ca procedura de extrădare să demareze sau să se finalizeze.

Consulul onorific al Madagascarului în România, Serge Rameau, a declarat, într-un interviu pentru Europa Liberă, că extrădarea lui Radu Mazăre în România poate fi rezolvată ușor, dacă autoritățile de la București vor dori acest lucru, pentru că în țara sa noul președinte este ferm împotriva corupției.

Mazăre nu se ascundea, locuia în complexul lui turistic, unde se practică sporturi extreme. Oficialul malgaș a spus că nu are, până în acest moment, o confirmare oficială din Madagascar privind reținerea lui Radu Mazăre potrivit Europa Liberă.

„Dacă Radu Mazăre este arestat în Madagascar, ar putea fi o chestiune gestionată de Poliție. Am întrebat Ministerul de Externe, Ministerul Justiției și presa din țara mea, dar nu am primit o confirmare până acum", a declarat Serge Rameau pentru Europa Liberă. „Oficial, nu am nicio notificare din Madagascar privind arestarea lui Radu Mazăre", a spus diplomatul. El a menționat că a trimis, imediat după condamnarea definitivă a lui Mazăre, o informare în Madagascar despre alerta pe care Interpolul o emisese pe numele acestuia, însă nu a primit niciun răspuns nici la vremea respectivă.

Ce statut avea Radu Mazăre în Madagascar? Se ascundea, având în vedere că era căutat de Interpol? „Nu, nu se ascundea. Era un om liber”, a spus diplomatul malgaș.

„Avea cerere de emigrare în Madagascar, depusă în Italia, la Roma, fiind cetățean al UE”. „Era expatriat, cu contract de angajat la propria sa firmă, cu cazier judiciar curat și pașaport nou-nouț când a venit în Madagascar”. După ce a fost condamnat, a cerut azil politic, după cum a declarat în presa locală, însă Madagascar nu oferă azil politic. Astfel, și-a reînnoit anual cererea de rezidență, ca expatriat cu firmă proprie, care reprezintă o procedură obișnuită, după cum a arătat consulul onorific al Madagascarului la București.