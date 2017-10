Ministrul francez, acuzat de hărţuire sexuală: "Chiar în incinta Operei Bastilia"

Scriitoarea franceză Ariane Fornia, fiica fostului ministru, din timpul lui Nicolas Sarkozy, Eric Besson, îl acuză pe fostul ministru socialist și membru al Consiliului constituțional, Pierre Joxe, că a agresat-o sexual în primăvara lui 2010, ceea ce acesta dezminte, relatează vineri AFP.

Într-o postare intitulată "#moiaussi": fie ca rușinea să-și schimbe tabăra" publicată pe blogul ei, Ariane Fornia povestește mai multe agresiuni sexuale a căror victimă susține că a fost.

Hashtag-ul "moi aussi" înscrie acest demers în ampla mișcarea de denunțare a agresiunilor sexuale care a început după acuzațiile de viol și agresiune împotriva fostului magnat de la Hollywood Harvey Weinstein.

Scriitoare susține că a fost agresată de Pierre Jox la Opera Bastilia din Paris, însă acesta răspunde că acest denunț "puțin plauzibil" îl șochează mult și că alegațiile care îl privesc "sunt false".

"Un domn venerabil se așază la dreapta mea (...) Reprezentația începe. La sfârșitul a zece minute, venerabilul domn are mâna pe coapsa mea", a povestit ea, adăugând că i-a respins mâna de mai multe ori.

"Mâna îi alunecă în interiorul coapsei, urcând spre zona genitală. I-am tras mâna mai ferm și am scos un strigăt de indignare surd, cu gura închisă. Toată lumea se uită la mine. El se oprește. Zece minute mai târziu, el reîncepe. I-am băgat unghiile în mână. Este o luptă tăcută, grotescă, chiar în incinta Operei Bastilia", relatează scriitoarea.

După ce inițial a scris pe blogul său că este vorba despre "un fost ministru al lui (Francois) Mitterand", fostul președinte francez, Ariane Fornia a declarat pentru revista L'Express că agresorul său a fost Pierre Joxe.

Întrebat despre presupusa agresiune, Eric Besson a declarat: "Eram nebun de furie, absolut nebun de furie. Am vrut să merg acasă la Joxe și să-l lovesc, dar apoi am auzit îngrijorările fiicei mele, într-o situație care era complicată pentru mine și din cauza căreia ea avea de suferit. Am tăcut".

Într-o declarație pentru AFP, Pierre Joxe, în vârstă de 82 de ani, a precizat: "Mă voi exprima mai pe larg despre acest subiect săptămâna viitoare după ce îmi voi lua timpul de a analiza toate datele acestei afaceri".