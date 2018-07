Ministrul Finanțelor a dispărut de pe lista datornicilor la ANAF, dar e ”dator vândut” la bănci

Cel care a somat ANAF să recupereze de la Klaus Iohannis banii obținuți de președinte din chirii are chiar el datorii enorme. Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor, a figurat şi el pe lista ANAF cu datorii la bugetul de stat! Între timp, numele lui Teodorovici a dispărut de pe listă. Dar nu se ştie dacă şi cum a achitat datoria. Cert este că ministrul are împrumuturi luate de la cinci instituţii financiare, de peste 800 de mii de euro, dar şi ipoteci pe două imobile.

Ministrul Finanţelor a figurat pe lista marilor datornicilor la ANAF, alături de colegul său de partid, Robert Negoiţă şi de avocatul poporului. Între timp însă, Eugen Teodorovici şi Victor Ciorbea au fost scoşi de pe această listă. A rămas pe listă însă Robert Negoiţă, primarul PSD al sectorului 3.

Ministrul Finanţelor avea de achitat, în urmă cu un an, nu mai puțin de 350.000 de euro. “O să plătesc în funcție de ce pot să plătesc. O să văd dacă pot găsi un împrumut, eventual, să achit partea de penalități, ca să nu crească în continuare”, spunea ministrul la acea vreme.

Nu este clar cum a fost plătită până la urmă datoria. Pentru că Teodorovici nu mai figurează pe lista ANAF. Însă, potrivit celei mai recente declarații de avere, ministrul are datorii la bănci de peste 800 de mii de euro. Din leafa de ministru le va plăti destul de greu, mai ales că de pe urma soției nu are niciun venit. Dar mai are patru terenuri, un apartament și trei vile, iar din chirii scoate anual 36.000 de euro.