Ministrul Educaţiei, prima reacţie în cazul profesorului de religie care s-ar fi masturbat la oră

Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a concluzionat, in urma intalnirii cu echipa de conducere a ISJ Sibiu si conducerea Liceului "Nicolae Teclu", ca este "limpede" ca profesorul de religie din Copsa Mica, acuzat de comportament inadecvat fata de elevii sai, a "avut un comportament indecent (oricare ar fi circumstantele - inclusiv posibile boli - care l-au produs), iar "elevele care au filmat si ulterior au difuzat imaginile indecente au ales o solutie incorecta".

Potrivit ministrului, demisia profesorului reprezinta doar o prima actiune fireasca in contextul dat si se asteapta finalizarea anchetei Politiei. Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, s-a intalnit in cursul serii de vineri, 2 februarie, cu echipa de conducere a Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu si cu cea a Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, pentru a discuta despre cazul profesorului acuzat de "comportament inadecvat fata de elevii sai".

In cadrul intrevederii, au fost analizate documentele si elementele referitoare la cazul mentionat si au fost discutate toate aspectele pe care le implica acesta. Concluziile anchetei: Indiferent de rezultatul anchetei Politiei, care este in curs, este limpede ca profesorul in cauza a avut un comportament indecent (oricare ar fi circumstantele - inclusiv posibile boli - care l-au produs). Ora de curs nu se desfasura in conditii normale, demisia profesorului reprezentand doar o prima actiune fireasca in contextul dat. Dupa o analiza atenta, este limpede ca si elevele care au filmat si ulterior au difuzat imaginile indecente au ales o solutie incorecta, cu atat mai mult cu cat cunosteau si chiar semnasera Regulamentul liceului. Trauma episodului indecent poate sa existe la aceste eleve, insa aceasta nu explica faptul ca ele au filmat si apoi au si facut publice imaginile filmate. Elevele ar fi putut alege, spre exemplu, calea discutiei cu diriginta, cu echipa de conducere a liceului, cu reprezentantul elevilor sau chiar cu alte autoritati, anunţă Hotnews.ro.

Este de mentionat ca atat reprezentantul elevilor in Consiliul Clasei, cat si reprezentantul elevilor in Consiliul de Administratie, au propus sanctionarea elevelor. In ceea ce priveste faptul ca diriginta clasei nu a fost sanctionata, aceasta fiind suspectata de incercarea de a musamaliza cazul, s-a constatat ca ea a aflat despre incident in acelasi timp cu conducerea liceului si nu exista declaratii sau fapte care sa o acuze. Pana in aceasta etapa, ministrul Educatiei tine sa precizeze ca structurile de conducere din liceu au respectat procedura, sanctionarea elevelor fiind votata succesiv de catre Consiliul Clasei, Consiliul Profesoral si apoi de Consiliul de Administratie al liceului. Se asteapta finalizarea anchetei Politiei.

In contextul unui astfel de caz, avand in vedere faptul ca reprezentantii Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica si-au manifestat clar dorinta in acest sens, este limpede ca in spatiul public se poate redeschide subiectul introducerii camerelor de supraveghere in clase. Ministrul Valentin Popa considera insa ca, asupra acestui subiect, nu trebuie luata o decizie de la ¬centru¬. Asadar, toate cadrele didactice, impreuna cu parintii si elevii, sunt invitate sa analizeze daca este oportuna introducerea camerelor de supraveghere si in salile de curs (pe langa cele deja prezente pe holuri si in curtile interioare).

Mentionam ca o astfel de masura poate sa conduca la o mai buna disciplina in orele de curs si la o mai mare siguranta in scoli, cu rezultate bune, spre exemplu, si in combaterea unor fenomene precum bullying-ul, dar poate si sa inhibe manifestarea libera a profesorilor si a elevilor. Reamintim ca trei eleve au facut publica o filmare cu profesorul de religie, acuzandu-l ca s-a masturbat la ora. Ulterior, acestea au fost mustrate si li s-a scazut nota la purtare. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat dupa izbucnirea scandalului ca profesorul de religie de la Copsa Mica este nevinovat si acesta se scarpina in zona inghinala. Acesta ar lua un tratament care poate da mancarimi.